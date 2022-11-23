Землетрус у Стамбулі: 35 осіб постраждало (фото) 

Поштовхи було чутно на північному заході та в центрі Туреччини

Вночі 23 листопада у Туреччині, неподалік Стамбула, стався землетрус. Магнітуда поштовхів становила шість балів по шкалі Ріхтера. Про це інформує Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Міністр охорони здоров'я Фахреттін Кока повідомив, що кількість постраждалих становить 35 осіб, у тому числі 32 – у Дюздже, 1 – у Стамбулі, 1 – у Болу та 1 – у Зонгулдаці. Окрім того, міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що інформації про людські жертви немає.

Нагадаємо, підземні поштовхи відчувалися у багатьох районах на північному заході та в центральній частині Туреччини. Зокрема у Дюздже (прим. – 170 км від Стамбулу), Коджаелі, Алаплі, Хендеку і Ереглі.

Найближчим великим містом до епіцентру був саме Дюздже – 17 км.

Раніше внаслідок землетрусу, який стався у місті Сіанджур на Західній Яві в Індонезії, загинуло вже щонайменше 268 людей, десятки дістали поранення.