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Землетрус в Індонезії: понад 260 людей загинуло, ще тисяча – поранені (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Землетрус в Індонезії: понад 260 людей загинуло, ще тисяча – поранені (фото)
В Індонезії стався потужний землетрус
Sky News

Cеред загиблих внаслідок землетрусу є багато дітей, яких знайшли під завалами школи

Внаслідок землетрусу, який стався у місті Сіанджур на Західній Яві в Індонезії, загинуло вже щонайменше 268 людей, десятки дістали поранення. Про це повідомляє Sky News.

За даними Національного метеорологічного, геофізичного та кліматологічного агентства, землетрус стався о 13:21 за місцевим часом (08:21 за Києвом).

Відомо, що загрози цунамі немає. Підземні поштовхи хитали багатоповерхові будинки в столиці країни Джакарті, що змусило жителів і працівників офісів вибігати в паніці.

Місцева влада повідомляє, що багато людей загинули через те, що їхні будинки не витримали землетрусу. Також зазначають, що жертв могло бути набагато більше, якби землетрус стався вночі. Оскільки багатьох людей не було вдома.

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В Індонезії стався потужний землетрус
Sky News

Спершу повідомлялося про щонайменше 162 загиблих. Пізніше, 22 листопада офіційні представники індонезійської влади заявили, що число жертв зросло до 252. Втім, уже через кілька годин повідомили, що в результаті землетрусу загинули щонайменше 268 людей. Наразі вдалося ідентифікувати 122 тіла. Відомо, що серед загиблих є багато дітей, яких знайшли під завалами школи.

Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих повідомило, що понад 1000 людей отримали поранення. Ще 151 особу досі вважають зниклою безвісти. Понад 58 тисяч людей евакуювали.

Нагадаємо, у Чернівецькій області 18 листопада стався землетрус магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера.

Теги: землетрус Індонезія поранення цунамі

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