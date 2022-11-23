Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Неподалік Стамбула стався потужний землетрус

Альона Боженко
glavcom.ua
Неподалік Стамбула стався потужний землетрус
Біля Стамбула стався землетрус магнітудою 6,0
фото ілюстративне

Підземні поштовхи відчувалися у багатьох районах на північному заході та в центральній частині Туреччини

Вночі 23 листопада у Туреччині, неподалік Стамбула, стався землетрус магнітудою 5,9-6,0. Про це повідомляє Volcano Discovery.

Землетрус стався о 4:08 за місцевим часом, на невеликій глибині 10 км. Точна магнітуда, епіцентр і глибина землетрусу будуть визначені, коли сейсмологи перевірять дані та уточнять свої розрахунки.

Національна обсерваторія Афін визначила, що землетрус мав магнітуду 6,0. Натомість Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр оцінив магнітуду у 5,9.

Зазначається, що підземні поштовхи відчувалися у багатьох районах на північному заході та в центральній частині Туреччини. Зокрема у Дюздже (прим. – 170 км від Стамбулу), Коджаелі, Алаплі, Хендеку і Ереглі.

Найближчим великим містом до епіцентру був саме Дюздже – 17 км. Наразі інформації про руйнування і жертв немає.

Нагадаємо, 22 листопада у місті Сіанджур на Західній Яві в Індонезії стався потужний землетрус, внаслідок якого загинули щонайменше 268 людей, десятки дістали поранення.

Також  9 листопада, у Непалі стався землетрус, поштовхи якого відчувалися аж в столиці Індії. 

Теги: Туреччина Стамбул землетрус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зруйновано чимало будинків, а також зупинено залізничне сполучення по всій країні 
Поблизу Тайваню стався потужний землетрус, прогнозують цунамі (фото, відео)
18 вересня, 12:17
В Індонезії стався потужний землетрус
Землетрус в Індонезії: понад 260 людей загинуло, ще тисяча – поранені (фото)
Вчора, 17:40
Землетрус зафіксували опівночі
На заході України зафіксовано землетрус
18 листопада, 13:57

Соціум

Неподалік Стамбула стався потужний землетрус
Неподалік Стамбула стався потужний землетрус
У Швеції затримано подружжя росіян, підозрюваних у шпигунстві
У Швеції затримано подружжя росіян, підозрюваних у шпигунстві
У США народилися близнюки із заморожених 30 років тому ембріонів
У США народилися близнюки із заморожених 30 років тому ембріонів
Війна вдарила по гаманцях. Росіяни стали частіше красти їжу в магазинах
Війна вдарила по гаманцях. Росіяни стали частіше красти їжу в магазинах
Землетрус в Індонезії: понад 260 людей загинуло, ще тисяча – поранені (фото)
Землетрус в Індонезії: понад 260 людей загинуло, ще тисяча – поранені (фото)
Росіяни знайшли у новому пам’ятнику сексуальний підтекст, виник скандал (фото, відео)
Росіяни знайшли у новому пам’ятнику сексуальний підтекст, виник скандал (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Війна затягується. Де лежить наш ключ до перемоги
62K
Скандал на Хмельниччині: священники Московського патріархату накинулися на бійців ЗСУ (відео)
40K
Міноборони Франції застерігає, що взимку РФ може змінити тактику
34K
Офіційно: СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській лаврі (фото)
33K
Путін образився. Кремль просить не порівнювати диктатора із Хрущовим
31K
Олімпійська чемпіонка Стелла Захарова: Для Бубки ми – біомаса

Новини

Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
Вчора, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
Вчора, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Вчора, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту