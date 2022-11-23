Неподалік Стамбула стався потужний землетрус

Підземні поштовхи відчувалися у багатьох районах на північному заході та в центральній частині Туреччини

Вночі 23 листопада у Туреччині, неподалік Стамбула, стався землетрус магнітудою 5,9-6,0. Про це повідомляє Volcano Discovery.

Землетрус стався о 4:08 за місцевим часом, на невеликій глибині 10 км. Точна магнітуда, епіцентр і глибина землетрусу будуть визначені, коли сейсмологи перевірять дані та уточнять свої розрахунки.

Національна обсерваторія Афін визначила, що землетрус мав магнітуду 6,0. Натомість Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр оцінив магнітуду у 5,9.

Зазначається, що підземні поштовхи відчувалися у багатьох районах на північному заході та в центральній частині Туреччини. Зокрема у Дюздже (прим. – 170 км від Стамбулу), Коджаелі, Алаплі, Хендеку і Ереглі.

Найближчим великим містом до епіцентру був саме Дюздже – 17 км. Наразі інформації про руйнування і жертв немає.

Нагадаємо, 22 листопада у місті Сіанджур на Західній Яві в Індонезії стався потужний землетрус, внаслідок якого загинули щонайменше 268 людей, десятки дістали поранення.

Також 9 листопада, у Непалі стався землетрус, поштовхи якого відчувалися аж в столиці Індії.