НАБУ відкрило справу на керівника «Укрпошти»



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Ігоря Смілянського підозрюють в отриманні вигоди від зростання тарифів на міжнародні поштові відправлення, яке комісія здійснила за зверненням «Укрпошти»

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ розслідувати можливі зловживання Ігоря Смілянського

Національне антикорупційне бюро України на виконання постанови Вищого антикорупційного суду відкрило справу щодо гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського. Інформацію про це РБК-Україна підтвердили в пресслужбі бюро.

Зазначається, що раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ розслідувати можливі зловживання.

«НАБУ на виконання постанови суду внесло відомості до ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань, - ред.)», - повідомили в пресслужбі.

Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ завести кримінальну справу. У травні заявник просив відкрити справу на чиновників НКРЗІ та керівництво «Укрпошти», проте бюро відмовилося внести відомості до реєстру. У заяві йшлося про нібито безпідставне зростання тарифів на міжнародні поштові відправлення, яке комісія здійснила за зверненням «Укрпошти».

Вигодонабувачем підвищення вартості послуг назвали нібито генерального директора Ігоря Смілянського та його заступників.

Нагадаємо, 25 червня НАБУ затримало на великому хабарі голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня. Керівництво області пропонувало іншому чиновнику за гроші не перешкоджати його діяльності.

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