Паводки на заході України можуть вплинути на доставку пенсій



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У деяких районах західної України повністю зруйновані дороги, якими можна доставити пенсії

Проблеми з доставкою пенсій можуть виникнути у чотирьох областях

У зв'язку з паводками в західних областях України можливі затримки з доставкою пенсій.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Він зазначив, що проблеми з доставкою очікуються в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

За словами Смілянського, у деяких районах західної України повністю зруйновані дороги, якими можна доставити пенсії.

«Сьогодні і в найближчі дні, у зв'язку з повінню, можливі затримки з доставкою в окремі райони Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької і, якщо рівень води підвищиться, Львівської області», - написав Смілянський.

Як відомо, в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм. Таких дощів в регіоні не було 20 років.

До слова, президент Володимир Зеленський запевнив, що жителів західних областей, які постраждали від паводку, забезпечать житлом.

Нагадаємо, сильні зливи спричинили потужні повені у західних областях України. Потоками води вже зруйновані інфраструктура, автомобільні дороги державного значення та будинки. Очікується, що негода піде на спад ближче до кінця тижня.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків. Зазначимо, що негода в Карпатах вирує вже кілька днів.