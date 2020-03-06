Нацрада видала ліцензію каналу іномовлення UA|TV



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 13 січня була зупинена робота низки редакцій телеканалу UATV, також відомого як державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України»

Супутникова ліцензія видана строком на 10 років, територія розповсюдження – країни Європи в межах зони впевненого прийому сигналу

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала ліцензію каналу іномовлення UATV. Відповідне рішення ухвалене на засіданні Нацради, повідомляє Укрінформ.

Як зазначив член Нацради Олег Черниш, супутникова ліцензія видана строком на 10 років, територія розповсюдження – країни Європи в межах зони впевненого прийому сигналу з супутника.

Водночас, за словами представника юридичного відділу Мультимедійної платформи іномовлення, який був присутній на засіданні, раніше ліцензія каналу UATV була переоформлена на телеканал для тимчасово окупованих територій під назвою «Дім».

«Відповідно для розповсюдження телевізійного сигналу з логотипом UA нам потрібні дозвільні документи. Це будуть два паралельні, незалежні телевізійні сигнали. Один буде спеціалізуватися на територіях з особливим режимом мовлення, він вже запущений і працює», - пояснив представник Мультимедійної платформи.

Як повідомлялося, з 13 січня була зупинена робота низки редакцій телеканалу UATV, також відомого як державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України».

Влада на базі каналу іномовлення UATV вирішила запустити телеканал, який мовитиме на окуповану територію українською та російською мовами. Ексміністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський зазначав, що це буде державний розважально-інформаційний канал, який мовитиме на окуповані території Донбасу.

Нагадаємо, в Україні запустили канал для окупованих територій. Новий телеканал для тимчасово окупованих територій отримав назву «Дім» і почав мовлення у тестовому режимі з 1 березня. Презентація його концепції відбулася в Укрінформі 2 березня.