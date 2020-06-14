Nadine, Petra, Octavia: завтра в Україні пануватимуть відразу три циклони



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Завтра в Україні періодичні дощі з грозами

У більшості областей України протягом дня очікується +25+28 градусів

Nadine, Petra і Octavia в прямому сенсі роблять погоду в більшості країн. Україна завтра опиниться у зоні їхнього впливу, тому очікуються періодичні дощі з грозами.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

У більшості областей України протягом дня очікується +25+28 градусів, на Сході, а також у Дніпрі з районами, до +30 градусів, на Заході +20+27 градусів.

Вітер буде з південного сходу, помірний, часом поривчастий.

У Києві 15-го червня очікується нестійка погода, періодично дощ, гроза, вдень +25+28 градусів.

Найближчим часом у Києві передбачається волога погода з локальними дощами, у другій половині наступного тижня температура повітря підвищиться.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі випала півторамісячна норма опадів, а через негоду без електрики опинилися 3 лікарні.

На сьогодні синоптики спрогнозували дощову погоду та незначне зниження температури. «14 червня в Україні пройдуть короткочасні дощі, грози, (вночі у північних та східних областях місцями), в західних та центральних областях подекуди град і шквали 15-20 м/с, в Карпатах значні дощі», – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.