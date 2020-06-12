У Дніпрі за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів (фото)



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Негода пошкодила лінії електропередач, частково знеструмлені два житлові масиви Фото: «Радіо Свобода»

Через сильну зливу з градом і поривчастим вітром у місті повалило пів сотні дерев

У Дніпрі в п’ятницю за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів. Про це повідомив «Радіо Свобода» заступник міського голови Михайло Лисенко.

За його словами, через сильну зливу з градом і поривчастим вітром у місті повалило пів сотні дерев. Також у місті пошкоджено 12 ліній електропередач. Три лікарні залишились без електропостачання.

Як додає видання, через масштабні пошкодження повітряних електроліній енергетики працюватимуть цілодобово – до повного відновлення електропостачання.

Частково знеструмлені житлові масиви Дніпра – Таромське та Ігрень.

Нагадаємо, у Львові вчорашній буревій повалив понад 150 дерев.

Також повідомлялося, що через сильний буревій та шквальний вітер у Брюховичах Львівської області на дачний будинок впало дерево, внаслідок чого від отриманих травм померла жінка.

На Закарпатті потужна злива з градом затопила десятки домогосподарств та зруйнувала чотири мостові переходи.