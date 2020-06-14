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    Суспільство

    Синоптики попередили про підвищення рівня води в річках

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    <p>Через значні опади очікується підйом води у річках</p> <p>Фото ілюстративне</p> - Синоптики попередили про підвищення рівня води в річках

    Через значні опади очікується підйом води у річках

    Фото ілюстративне

    Підвищення рівня води очікується в річках басейнів Прута та Сирету

    Синоптики попередили про підвищення рівня води в українських річках. Очікуються підйоми рівнів води на 0,5 - 1,5 м, місцями до 2 метрів. Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    «За даними Укргідрометцентру, 14 - 15 червня, у зв'язку з відновленням значних опадів, на річках басейнів Прута та Сирету очікується формування чергової хвилі дощового паводка з підйомами рівнів води на 0,5 - 1,5 м, на окремих ділянках до 2,0 м над рівнями на 08 годину 14 червня», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше у Дніпрі випала півторамісячна норма опадів, а через негоду без електрики опинилися 3 лікарні.

    На сьогодні синоптики  спрогнозували дощову погоду та незначне зниження температури. «14 червня в Україні пройдуть короткочасні дощі, грози, (вночі у північних та східних областях місцями), в західних та центральних областях подекуди град і шквали 15-20 м/с, в Карпатах значні дощі», – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

    прогноз погоди вода Укргідрометцентр
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