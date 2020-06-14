Синоптики попередили про підвищення рівня води в річках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через значні опади очікується підйом води у річках Фото ілюстративне

Підвищення рівня води очікується в річках басейнів Прута та Сирету

Синоптики попередили про підвищення рівня води в українських річках. Очікуються підйоми рівнів води на 0,5 - 1,5 м, місцями до 2 метрів. Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«За даними Укргідрометцентру, 14 - 15 червня, у зв'язку з відновленням значних опадів, на річках басейнів Прута та Сирету очікується формування чергової хвилі дощового паводка з підйомами рівнів води на 0,5 - 1,5 м, на окремих ділянках до 2,0 м над рівнями на 08 годину 14 червня», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі випала півторамісячна норма опадів, а через негоду без електрики опинилися 3 лікарні.

На сьогодні синоптики спрогнозували дощову погоду та незначне зниження температури. «14 червня в Україні пройдуть короткочасні дощі, грози, (вночі у північних та східних областях місцями), в західних та центральних областях подекуди град і шквали 15-20 м/с, в Карпатах значні дощі», – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.