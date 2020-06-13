Греція відкриває кордони для туристів



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Греція з 15 червня відкриває кордони для туристів

З 15 червня іноземні туристи зможуть знов відвідувати грецькі курорти

Греція з 15 червня відновлює міжнародне авіасполучення та дозволяє в'їзд іноземним туристам.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс під час відвідування острова Санторині, передає Reuters.

«Дуже приємно, перебуваючи тут, на Санторині (...) повідомити: Греція готова вітати туристів цього літа, роблячи їхню безпеку та здоров'я пріоритетом номер один», - сказав він.

Всі туристи, які прибуватимуть в Грецію з країн з високим рівнем інфікування коронавірусом, проходитимуть тестування. В залежності від їхніх результатів туристи мають відбути до 14 днів у обсервації. Серед тих, хто прибуває з безпечних країн, тестування робитимуть вибірково.

Також грецька влада збільшила число медичного персоналу на популярних серед відпочивальників островах в Егейському та Іонічному морях. Як повідомив міністр охорони здоров'я країни Васіліс Кікіліас, перед початком нового туристичного сезону на островах взяли на роботу додатково 687 нових лікарів та медсестер, передає агенція dpa. Відділення інтенсивної терапії облаштовані 450 ліжками.

Минулого року Грецію відвідали 33 мільйони туристів, дохід від туризму становив 19 мільярдів євро.

Грецію відносно мало зачепило поширення коронавірусної інфекції. За даними ресурсу Worldometer, станом на 13 червня в Греції загалом було інфіковано коронавірусом 3 108 осіб, одужали від хвороби 1 374, померли 83 людини. Ще у середині травня в країні відкрилися сотні пляжів.

Напередодні глава уряду Денис Шмигаль пояснив, за яких умов країна повернеться до жорсткого карантину. За словами голови уряду, наразі Україна опанувала коронавірус. Натомість другий день поспіль в Україні фіксується рекордне число нових випадків захворювання - майже по 700 осіб щодня.

Зазначимо, що на тлі пандемії відомий лоукостер розпродає квитки до Австрії по 10 євро.

Тим часом провідний туроператор оголосив про відновлення чартерної програми з 1 липня до шести країн.

Крім того, сьогодні глава МОЗ Максим Степанов заявив, що відкриття українських кордонів недостатньо для того, щоб цього літа відпочити за кордоном. Необхідне рішення й інших країн, саме тоді можна говорити про планування мандрівок.

Раніше МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом.

Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.