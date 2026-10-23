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Наглядова рада «Укрпошти». Смілянський відреагував на рішення Кабміну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Наглядова рада «Укрпошти». Смілянський відреагував на рішення Кабміну
Генеральний директор компанії Ігор Смілянський оцінив призначення наглядової ради «Укрпошти»
фото: Ігор Смілянський

Гендиректор компанії заявив, що дізнався імена новопризначених членів наглядової ради лише після рішення уряду

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про призначення нового складу наглядової ради АТ «Укрпошта». Генеральний директор компанії Ігор Смілянський заявив, що керівництво підприємства не брало участі у відборі кандидатів і дізналося про результати одночасно з громадськістю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Смілянського.

За словами гендиректора, призначення членів наглядової ради належить виключно до повноважень акціонера компанії – Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України. Тому «Укрпошта» не коментує кадрове рішення уряду.

Наглядова рада «Укрпошти». Смілянський відреагував на рішення Кабміну фото 1
скриншот із Facebook

Водночас Смілянський привітав формування нового складу наглядової ради та зазначив, що компанія готова розпочати співпрацю з її членами після завершення всіх необхідних процедур.

Особливу увагу керівник «Укрпошти» приділив процедурі відбору кандидатів. На його думку, вона стала прикладом дотримання принципів незалежного корпоративного управління.

«Вибір членів Наглядової ради, на мою думку, був зразковим з точки зору корпоративного управління. Особливо враховуючи нещодавні питання щодо призначення наглядових рад інших державних установ», – заявив Смілянський.

Як пояснив гендиректор, відбір здійснювали комітет із призначень Кабінету міністрів та незалежний рекрутер, роботу якого профінансували партнери з Європейського банку реконструкції та розвитку.

«Протягом усього процесу ми не знали ані прізвищ кандидатів, ані жодним чином не брали участі у відборі й не впливали на його перебіг. Це також моя принципова позиція», – наголосив він.

За словами Смілянського, імена новопризначених членів наглядової ради він дізнався лише після підписання відповідного рішення Кабміну.

Гендиректор також пояснив, що наразі не може оцінювати професійний досвід нових членів наглядової ради, оскільки особисто майже не знайомий із ними. Відповідні запитання він запропонував адресувати акціонеру компанії або представникам рекрутингової компанії.

Водночас Смілянський уточнив, що добре знайомий із представником держави Євгеном Дубогризом, з яким регулярно співпрацює. Крім того, він раніше зустрічався з Олегом Тимківим під час його роботи в PwC приблизно сім-вісім років тому, однак відтоді вони не спілкувалися.

Окремо керівник «Укрпошти» наголосив на прозорості корпоративного управління компанією протягом десяти років свого керівництва.

За твердженням Смілянського, за цей час до компанії не виникало питань стосовно прозорості, доброчесності чи корупційних дій. Він також пов'язав це з підтримкою міжнародних партнерів.

Гендиректор висловив сподівання, що призначення нового складу наглядової ради сприятиме подальшому зміцненню корпоративного управління «Укрпошти» та дозволить компанії продовжувати роботу для мільйонів українців.

Нагадаємо, 21 жовтня Кабінет міністрів погодив кандидатури п'ятьох членів наглядової ради «Укрпошти». До нового складу увійшли четверо незалежних членів – Ніл Генрі Ешворт, Юрате Станісаускаієне, Олег Тимків та Арту Хьялмар Холлмерус. Представником держави став економіст і фінансовий експерт Євген Дубогриз. Відповідне рішення уряд ухвалив за результатами конкурсного відбору.

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Теги: Укрпошта Ігор Смілянський

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