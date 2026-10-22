Кабмін призначив нових членів наглядової ради «Укрпошти»: хто до неї увійшов

У березні 2026 року Міністерство економіки оголосило конкурс на п’ять посад незалежних членів наглядової ради «Укрпошти»

До складу органу увійшли четверо незалежних членів і представник держави

Кабінет міністрів погодив кандидатури п’ятьох членів наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта». Серед них – четверо незалежних членів і один представник держави. Водночас на офіційному сайті компанії в розділі наглядової ради досі зазначений лише Олександр Ярема Про це йдеться в розпорядженні уряду від 21 жовтня 2026 року №1092-р, оприлюдненому на сайті Кабміну, повідомляє «Главком».

Згідно з документом, уряд погодив кандидатури таких осіб:

Ніл Генрі Ешворт – незалежний член наглядової ради.

Юрате Станісаускаієне – литовська управлінка з досвідом роботи у Western Union, Amazon, UPS та компанії Aurika.

Олег Тимків – незалежний член наглядової ради.

Арту Хьялмар Холлмерус – незалежний член наглядової ради.

Євген Дубогриз – економіст і фінансовий експерт, колишній працівник НБУ. Спеціалізується на банківському нагляді, фінансовій стабільності та розвитку фінансового сектору.

Кандидатури переможців конкурсного відбору погоджені на посади членів наглядової ради «Укрпошти».

Варто зазначити, що станом на 22 жовтня на офіційній сторінці «Укрпошти» в розділі наглядової ради опублікована інформація лише про Олександра Ярему. Він працював першим заступником і державним секретарем Кабінету міністрів України, а також має досвід роботи в Офісі президента, Верховній Раді та урядовому секретаріаті.

У березні 2026 року Міністерство економіки оголосило конкурс на п’ять посад незалежних членів наглядової ради державного поштового оператора. Відбір мав посилити корпоративне управління компанії.

Нагадаємо, що «Укрпошта» 21 жовтня оголосила про запуск маркетплейсу «Укрпошта Маркет», створеного у партнерстві з компанією Kasta. На платформі, за заявою поштового оператора, доступні понад 10 млн товарів, а доставка замовлень по Україні буде безкоштовною.