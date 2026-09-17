Прем'єр ініціював зустріч Нацбанку та «Укрпошти» для врегулювання конфлікту – Смілянський

Смілянський також повідомляв, що його адвокати подали позов проти Нацбанку

Представники регулятора, компанії, уряду та парламенту мають напрацювати конкретні рішення щодо суперечки.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький ініціював зустріч представників уряду, Національного банку та «Укрпошти» для врегулювання конфлікту між компанією та регулятором. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський за підсумками засідання парламентського комітету, пише «Главком».

За словами Смілянського, до зустрічі представники НБУ, «Укрпошти», профільного міністерства та парламентського комітету мають опрацювати пропозиції регулятора і підготувати конкретні варіанти вирішення ситуації.

«За ініціативи прем'єр-міністра України невдовзі відбудеться зустріч усіх зацікавлених сторін, щоб розв'язати питання між НБУ та Укрпоштою», – написав Смілянський.

Він додав, що до проведення зустрічі «Укрпошта» не коментуватиме публічно суперечку з регулятором. Смілянський також заявив про готовність відкласти особисті емоції заради пошуку конструктивного рішення.

Варто нагадати, що конфлікт між Смілянським і НБУ загострився після того, як регулятор поставив під сумнів його професійну придатність для роботи у сфері фінансових послуг. Сам Смілянський пов'язує ситуацію зокрема зі своїми планами створити «Укрпошта Банк».

Йдеться про проєкт, у межах якого «Укрпошта» прагнула розширити перелік фінансових послуг і створити власний банківський напрям. Смілянський неодноразово виступав за те, щоб поштовий оператор отримав можливість працювати на банківському ринку.

У новому дописі він заявив, що саме ця позиція могла стати однією з причин конфлікту з керівництвом НБУ. Смілянський назвав дії регулятора «особистою помстою», але це є його оцінкою, яку він має намір доводити в суді.

Він також згадав голову НБУ Андрія Пишного та заявив про нібито упереджене ставлення до нього. Водночас доказів того, що рішення регулятора було ухвалене саме з мотивів особистої помсти, Смілянський у дописі не навів.

Тепер спір між Смілянським і НБУ перейшов із публічної площини в судову. Раніше сторони обмінювалися заявами та публічними оцінками, а остаточну правову оцінку оскарженому рішенню має дати суд.