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«Укрпошта» запустила власний маркетплейс із безкоштовною доставкою

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Укрпошта» запустила власний маркетплейс із безкоштовною доставкою
«Укрпошта» запустила новий сервіс для покупок
фото: «Укрпошта»

На новій торговельній платформі доступні понад 10 млн товарів, а замовлення обіцяють доставляти безкоштовно в будь-який куточок України

«Укрпошта» 21 жовтня оголосила про запуск маркетплейсу «Укрпошта Маркет», створеного у партнерстві з компанією Kasta. На платформі, за заявою поштового оператора, доступні понад 10 млн товарів, а доставка замовлень по Україні буде безкоштовною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії.

За інформацією «Укрпошти», новий маркетплейс передбачає безкоштовну доставку товарів незалежно від вартості замовлення. Зокрема, у компанії навели приклад покупки упаковки перцю за 21 грн, яку обіцяють доставити без додаткової плати.

«Укрпошта» запустила власний маркетплейс із безкоштовною доставкою фото 1
фото: Ігор Смілянський/Facebook

Проєкт реалізували спільно з українською торговельною платформою Kasta. У компанії зазначили, що партнери об'єднали свої можливості для створення нового сервісу онлайн-торгівлі.

В «Укрпошті» пояснили, що запуск маркетплейсу пов'язаний із прагненням забезпечити доступ до товарів у різних населених пунктах України. Зокрема, йдеться про місцевості, де звичайні магазини можуть тимчасово не працювати через повітряні тривоги або інші обставини.

Водночас у компанії не вважають новий сервіс прямим конкурентом чинних маркетплейсів. За задумом поштового оператора, платформа має конкурувати насамперед із традиційними магазинами, розташованими поблизу покупців.

Окремо представники «Укрпошти» прокоментували питання цільової аудиторії сервісу. У компанії зазначили, що маркетплейс орієнтований на різні вікові групи, зокрема молодь та людей старшого віку, які користуються цифровими технологіями.

Однією з особливостей платформи назвали відсутність необхідності формувати замовлення на певну мінімальну суму для отримання безкоштовної доставки. У компанії вважають, що така модель може бути цікавою покупцям, які замовляють невелику кількість товарів.

В «Укрпошті» також нагадали про свій досвід роздрібної торгівлі. За даними компанії, обсяг продажів товарів через її торговельну мережу перевищив 1 млрд грн. Крім того, поштовий оператор уже здійснює онлайн-продаж поштових марок, зокрема за кордон.

Окремо компанія заперечила використання державних субсидій для фінансування нового маркетплейсу. За твердженням «Укрпошти», проєкт працює на ринкових засадах. Як приклади схожих моделей у компанії навели Amazon Prime та маркетплейси поштових операторів Бразилії, Франції й Об'єднаних Арабських Еміратів.

Скористатися новою платформою можна через мобільний застосунок «Укрпошта 2.0». Для цього користувачам необхідно встановити або оновити його.

У компанії також заявили, що розраховують залучити до нового маркетплейсу два мільйони клієнтів. Водночас термінів досягнення цього показника не уточнили.

Нагадаємо, раніше генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський пояснив, чому компанія продає продукти харчування та інші товари у своїх відділеннях. За його словами, така торгівля приносить поштовому оператору понад 1 млрд грн доходу на рік. Смілянський зазначив, що продаж товарів є частиною бізнес-моделі компанії, яка, зокрема, обслуговує близько 1,9 млн пенсіонерів.

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Теги: Укрпошта супермаркет

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