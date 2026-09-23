«Укрпошта» змінила правила роботи міських відділень

Посилки тепер мають пріоритетне обслуговування, щоб скоротити ризик затримок через повітряні тривоги

«Укрпошта» змінила порядок обслуговування клієнтів у міських відділеннях. Відтепер приймання та видача посилок матимуть пріоритет, а відповідні операції проводитимуть поза чергою. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, пише «Главком».

Першим пріоритетом стане приймання посилок – їх оброблятимуть поза чергою. Другим пріоритетом буде видача відправлень, яку також проводитимуть поза чергою.

Компанія пояснила, що нововведення пов'язане зі скороченням роботи відділень під час повітряних тривог. Якщо посилку прийняти до оголошення тривоги, вона може встигнути потрапити до сортувального центру та вирушити за графіком. Якщо ж клієнт не встигне оформити відправлення до початку тривоги, його доставка може перенестися щонайменше на добу.

Смілянський навів приклад із доставкою посилки з Києва до Одеси. Щоб відправлення було в Одесі наступного дня, його потрібно передати із Києва до 22:00. Перед цим посилку мають забрати з відділення, відсортувати та завантажити в автомобіль.

«І саме тому, поки є така можливість, ми будемо максимально швидко приймати ваші посилки, щоб вони почали свій шлях до отримувача», – пояснив Смілянський. Новий порядок уже діє у понад 90% міських відділень, які мають більше одного операційного вікна. Там «Експрес-вікно» працюватиме за новими правилами.

Водночас порядок роботи під час «жовтої» та «червоної» повітряної тривоги не змінюється. Фінансові послуги, зокрема виплата пенсій і проведення платежів, надаватимуть у звичайному порядку після завершення тривоги.

Варто нагадати, що поблизу Краматорська на Донеччині російський безпілотник атакував магістральний автомобіль «Укрпошти». Через атаку окупантів було знищено сотні посилок.