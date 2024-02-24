Нардеп Беленюк повідомив про загибель друга на війні

Борець греко-римського стилю Руслан Данко із позивним «Тренер» прийняв останній бій 23 лютого

На війні з ворогом загинув спортсмен, борець греко-римського стилю Руслан Данко із позивним «Тренер». Про це повідомив олімпійський чемпіон, народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк.

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«Знаю особисто Руслана дуже давно, він з невеликого містечка Косів, що на Івано-Франківщині. В період новорічних канікул наш тренер завжди проводив там збори. Сильний борець, який до повномасштабного вторгнення вирішив для себе стати тренером і виховувати майбутнє боротьби Франківщини… на другий день після повномасштабного вторгнення увійшов до лав ЗСУ! Справжній Герой! Був командиром розвідувального взводу. Люблячий чоловік і батько, уважний друг і син! Спочивай з миром, Герою..!», – написав Беленюк.

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Старший лейтенант з 74 батальйону територіальної оборони 102 бригади Сил ТрО ЗСУ Руслан Данко свій останній бій прийняв 23 лютого.

Капелан 74 батальйону Богдан Костюк назвав Руслана Данка «одним із найкращих, найпозитивніших, найталановитіших бійців» підрозділу.

«Ти був останнім, кому я потиснув рук перед виходом на штурм зі словами обов'язково повернутися живим. Не судилося. Війна, с*ка.Ти був кращим з кращих. Спочивай з Богом. Вічна пам'ять, побратиме!» – написав у коментарях до повідомлення про загибель «Тренера» захисник Василь Сав'юк.

Раніше на війні в Україні загинув литовський доброволець.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують вести бойові дії на декількох ділянках фронту. Російські сили відступили з невизначених позицій поблизу Кринок після українського штурму в цьому районі.