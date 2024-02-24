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Нардеп Беленюк повідомив про загибель друга на війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нардеп Беленюк повідомив про загибель друга на війні
Руслан Данко до повномасштабного вторгнення вирішив стати тренером
фото з відкритих джерел

Борець греко-римського стилю Руслан Данко із позивним «Тренер» прийняв останній бій 23 лютого

На війні з ворогом загинув спортсмен, борець греко-римського стилю Руслан Данко із позивним «Тренер». Про це повідомив олімпійський чемпіон, народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк.

«Знаю особисто Руслана дуже давно, він з невеликого містечка Косів, що на Івано-Франківщині. В період новорічних канікул наш тренер завжди проводив там збори. Сильний борець, який до повномасштабного вторгнення вирішив для себе стати тренером і виховувати майбутнє боротьби Франківщини… на другий день після повномасштабного вторгнення увійшов до лав ЗСУ! Справжній Герой! Був командиром розвідувального взводу. Люблячий чоловік і батько, уважний друг і син! Спочивай з миром, Герою..!», – написав Беленюк.

Старший лейтенант з 74 батальйону територіальної оборони 102 бригади Сил ТрО ЗСУ Руслан Данко свій останній бій прийняв 23 лютого.

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Капелан 74 батальйону Богдан Костюк назвав Руслана Данка «одним із найкращих, найпозитивніших, найталановитіших бійців» підрозділу.

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«Ти був останнім, кому я потиснув рук перед виходом на штурм зі словами обов'язково повернутися живим. Не судилося. Війна, с*ка.Ти був кращим з кращих. Спочивай з Богом. Вічна пам'ять, побратиме!» – написав у коментарях до повідомлення про загибель «Тренера» захисник Василь Сав'юк.

Раніше на війні в Україні загинув литовський доброволець. 

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують вести бойові дії на декількох ділянках фронту. Російські сили відступили з невизначених позицій поблизу Кринок після українського штурму в цьому районі.

Теги: батько штурм Жан Беленюк тренер чоловік війна депутат

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