На війні в Україні загинув литовський доброволець

Литовський доброволець служив у 92-й бригаді Збройних сил України

Перший литовський доброволець, який воює на боці України проти РФ, загинув у п'ятницю, коли російський безпілотник влучив у автомобіль. Про це повідомляє lrt.

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Керівник інструкторської місії Gyvačių Sala Сигітас Маляускас підтвердив загибель литовця. За його словами, загиблий – 43-річний Тадас Тумас. Як повідомляється, у чоловіка залишилися дружина і двоє дітей у Литві.

Литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас також підтвердив, що отримав інформацію про загибель литовця в Україні.

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«Ця інформація дійшла до посольства Литви у Києві і до нас. За попередньою інформацією, він загинув під Бахмутом, але ніяких інших обставин не повідомляється», – сказав міністр.

Литовський доброволець служив у 92-й бригаді Збройних сил України. Він служив понад три місяці.

«За фахом він був мінометником. Але, як це часто буває в бойових діях, виконував різні обов'язки», – розповів Маляускас.

За словами керівника інструкторської місії Gyvačių Sala, Тумас і ще один солдат, який також загинув внаслідок атаки російського безпілотника, перевозили міни на лінію фронту під Бахмутом.

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Нагадаємо, Збройні сили України продовжують вести бойові дії на декількох ділянках фронту. Російські сили відступили з невизначених позицій поблизу Кринок після українського штурму в цьому районі.

До слова, триває 730-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.