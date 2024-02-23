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На війні в Україні загинув литовський доброволець

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На війні в Україні загинув литовський доброволець
Литовський доброволець служив понад три місяці в українській армії
фото з відкритих джерел

Литовський доброволець служив у 92-й бригаді Збройних сил України

Перший литовський доброволець, який воює на боці України проти РФ, загинув у п'ятницю, коли російський безпілотник влучив у автомобіль. Про це повідомляє lrt.

Керівник інструкторської місії Gyvačių Sala Сигітас Маляускас підтвердив загибель литовця. За його словами, загиблий – 43-річний Тадас Тумас. Як повідомляється, у чоловіка залишилися дружина і двоє дітей у Литві.

Литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас також підтвердив, що отримав інформацію про загибель литовця в Україні.

«Ця інформація дійшла до посольства Литви у Києві і до нас. За попередньою інформацією, він загинув під Бахмутом, але ніяких інших обставин не повідомляється», – сказав міністр.

Литовський доброволець служив у 92-й бригаді Збройних сил України. Він служив понад три місяці.

«За фахом він був мінометником. Але, як це часто буває в бойових діях, виконував різні обов'язки», – розповів Маляускас.

За словами керівника інструкторської місії Gyvačių Sala, Тумас і ще один солдат, який також загинув внаслідок атаки російського безпілотника, перевозили міни на лінію фронту під Бахмутом.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують вести бойові дії на декількох ділянках фронту. Російські сили відступили з невизначених позицій поблизу Кринок після українського штурму в цьому районі.

До слова, триває 730-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.

Теги: війна смерть військові Литва

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