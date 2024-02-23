Росіяни відступили з позицій поблизу Кринок після штурму ЗСУ: аналіз ISW

На лівобережжі Херсонщини, зокрема під Кринками, тривали позиційні бої

Збройні сили України продовжують вести бойові дії на декількох ділянках фронту. Російські сили відступили з невизначених позицій поблизу Кринок після українського штурму в цьому районі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військових

22 лютого тривали позиційні бої на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Позиційні бої тривали в районі Синьківки, Табаївки, Берестового, Крохмального, Тернів, Ямполівки та в Білогорівці.

Російські сили нещодавно незначно просунулися на північний захід від Бахмута на тлі позиційних боїв у цьому районі. Позиційні бої тривали біля Вимки, Богданівки, поблизу Кліщіївки та Андріївки, Майорського, Нью-Йорка, Торецька та Південного.

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Повідомляється, що російські війська просунулися на захід від Авдіївки, а російські джерела стверджували, що армія РФ захопила Сіверне. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 лютого, показують, що російські війська просунулися в полі на захід від Авдіївського коксохімічного заводу на півночі Авдіївки.

Український військовий аналітик Петро Черник заявив, що російські сили втратили приблизно одну дивізію танків і приблизно дві дивізії бронетехніки в російській кампанії за Авдіївку. За його словами, російські війська не зазнавали втрат у техніці такого масштабу з часів Другої світової війни.

22 лютого позиційні бої тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Позиційні бої тривали на захід від Донецька та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Побєди й Новомихайлівки. Зазначається, що Міністерство оборони Росії офіційно оголосило про захоплення Росією Побєди.

Тривали позиційні бойові дії в районі кордону Донецько-Запорізької області. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися поблизу Новодонецького та Приютного. Позиційні бої тривають на південь від Золотої Ниви та біля Новозлатополя.

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Зазначається, що російські блогери стверджували, що армія РФ просунулася на заході Запорізької області. Відомий кремлівський блогер стверджував, що російські війська просунулися на один кілометр поблизу Роботиного і відкинули українські війська з кількох позицій поблизу Вербового.

22 лютого на лівобережжі Херсонщини, зокрема під Кринками, тривали позиційні бої. Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські сили відступили з невизначених позицій поблизу Кринок після українського штурму в цьому районі.