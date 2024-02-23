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Росіяни відступили з позицій поблизу Кринок після штурму ЗСУ: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни відступили з позицій поблизу Кринок після штурму ЗСУ: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

На лівобережжі Херсонщини, зокрема під Кринками, тривали позиційні бої

Збройні сили України продовжують вести бойові дії на декількох ділянках фронту. Російські сили відступили з невизначених позицій поблизу Кринок після українського штурму в цьому районі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військових

22 лютого тривали позиційні бої на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Позиційні бої тривали в районі Синьківки, Табаївки, Берестового, Крохмального, Тернів, Ямполівки та в Білогорівці.

Російські сили нещодавно незначно просунулися на північний захід від Бахмута на тлі позиційних боїв у цьому районі. Позиційні бої тривали біля Вимки, Богданівки, поблизу Кліщіївки та Андріївки, Майорського, Нью-Йорка, Торецька та Південного.

Повідомляється, що російські війська просунулися на захід від Авдіївки, а російські джерела стверджували, що армія РФ захопила Сіверне. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 лютого, показують, що російські війська просунулися в полі на захід від Авдіївського коксохімічного заводу на півночі Авдіївки. 

Український військовий аналітик Петро Черник заявив, що російські сили втратили приблизно одну дивізію танків і приблизно дві дивізії бронетехніки в російській кампанії за Авдіївку. За його словами, російські війська не зазнавали втрат у техніці такого масштабу з часів Другої світової війни.

22 лютого позиційні бої тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Позиційні бої тривали на захід від Донецька та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Побєди й Новомихайлівки. Зазначається, що Міністерство оборони Росії офіційно оголосило про захоплення Росією Побєди.

Тривали позиційні бойові дії в районі кордону Донецько-Запорізької області. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися поблизу Новодонецького та Приютного. Позиційні бої тривають на південь від Золотої Ниви та біля Новозлатополя.

Зазначається, що російські блогери стверджували, що армія РФ просунулася на заході Запорізької області. Відомий кремлівський блогер стверджував, що російські війська просунулися на один кілометр поблизу Роботиного і відкинули українські війська з кількох позицій поблизу Вербового.

22 лютого на лівобережжі Херсонщини, зокрема під Кринками, тривали позиційні бої. Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські сили відступили з невизначених позицій поблизу Кринок після українського штурму в цьому районі.

Теги: армія Генштаб війна фронт

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