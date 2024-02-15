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Потрапив під мінометний вогонь: у боях за Авдіївку загинув доброволець з Чехії

Христина Петренко
glavcom.ua
Потрапив під мінометний вогонь: у боях за Авдіївку загинув доброволець з Чехії
Загалом із часу повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року в боях за Україну загинули четверо громадян Чехії.
фото ілюстративне

Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення РФ боронив Україну

На минулих вихідних загинув чеський доброволець, який воював на боці України проти російської армії. Про це повідомляє Radio Prague International.

Новина про його смерть спочатку з’явилася в соціальній мережі X.

Потрапив під мінометний вогонь: у боях за Авдіївку загинув доброволець з Чехії фото 1

Потім її підтвердили в Міністерстві оборони Чехії.

«Я можу підтвердити одну смерть громадянина Чехії на вихідних поблизу Авдіївки», – написав речник МЗС Даніель Дрейк.

Зазначається, що доброволець загинув у боях за місто Авдіївка у Донецькій області. Його позиція потрапила під мінометний вогонь, після цього добровольця ніхто не бачив. А зараз це місце тимчасово окуповано російськими військами.

Загалом із часу повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року в боях за Україну загинули четверо громадян Чехії.

Нагадаємо, у боях за Україну загинули два добровольці з Грузії. 

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Теги: Чехія смерть добровольці Україна

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