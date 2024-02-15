Потрапив під мінометний вогонь: у боях за Авдіївку загинув доброволець з Чехії

Загалом із часу повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року в боях за Україну загинули четверо громадян Чехії.

Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення РФ боронив Україну

На минулих вихідних загинув чеський доброволець, який воював на боці України проти російської армії. Про це повідомляє Radio Prague International.

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Новина про його смерть спочатку з’явилася в соціальній мережі X.

Потім її підтвердили в Міністерстві оборони Чехії.

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«Я можу підтвердити одну смерть громадянина Чехії на вихідних поблизу Авдіївки», – написав речник МЗС Даніель Дрейк.

Зазначається, що доброволець загинув у боях за місто Авдіївка у Донецькій області. Його позиція потрапила під мінометний вогонь, після цього добровольця ніхто не бачив. А зараз це місце тимчасово окуповано російськими військами.

Загалом із часу повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року в боях за Україну загинули четверо громадян Чехії.

Нагадаємо, у боях за Україну загинули два добровольці з Грузії.