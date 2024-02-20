Головна Одеса Новини
search button user button menu button

У 2014-му захищав Одесу від сепаратистів, у 2023-му загинув під Бахмутом. Згадаймо Олександра Станкова

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У 2014-му захищав Одесу від сепаратистів, у 2023-му загинув під Бахмутом. Згадаймо Олександра Станкова
Олександр Станков був активним членом патріотичного руху Одеси
фото з відкритих джерел

Чоловік пішов на фронт після участі в Революції гідності

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Станкова.

Олександр Станков був справжнім патріотом України. Ще юним хлопцем він заснував в Одесі громадську організацію «Рух за національне визволення України», до якої входила активна молодь. Йшов кінець «нульових», настрої у місті тоді панували аж ніяк не українські. Просувалася програма зі збереження російської мови, встановлення пам’ятників імперським полководцям, ухвалювалися рішення про неприпустимість героїзації Степана Бандери та Романа Шухевича, тож плисти проти течії юнаку з жовто-блакитним вогнем у серці було важко. Та він не зламався.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Олександр Станков (@perunarium1990)

«Війна між українцями та московитами почалась не у 2022 році та навіть не у 2014, ця війна йде майже тисячу років. Це війна не просто за територію, а за світогляд, минуле та майбутнє. Ми з ними повні антиподи, рабство проти свободи. Війна між «Ясою Чингісхана» та «Великою Хартією Вольностей», – писав захисник у своєму Facebook.

Станков служив у складі третьої окремої штурмової бригади Сухопутних військ України.
Станков служив у складі третьої окремої штурмової бригади Сухопутних військ України.
фото з відкритих джерел

Активіст Богдан Осінський описав загиблого друга як людину, яка з юнацтва ставила за мету прибрати московські сліди з Одеси та України. «Він був завжди проукраїнською людиною. Ми познайомилися, коли Сашкові було 22. На той час я був в організації УНА-УНСО. Перун зв’язався зі мною через соцмережі та запропонував зустрітися. Спочатку я навіть побоювався, бо знав, що тоді в Одесі патріотів не любили й не розумів, чого хоче той юнак.  Але все ж таки прийшов на зустріч. Виявилося, що Олександр – порядна людина та шукає самореалізації задля користі українській Одесі. Він шукав однодумців. Для мене було честю знати Перуна, це невимовна втрата», – пригадав знайомство зі Станковим Богдан.

Проукраїнський активіст Олександр Станков з Одеси
Проукраїнський активіст Олександр Станков з Одеси
фото з відкритих джерел

Чоловік був учасником усіх проукраїнських заходів, які попри все таки відбувалися в Одесі. Події 2 травня 2014-го в Одесі, Революція Гідності, АТО – усе це шлях Олександра. Саме він з однодумцями не дав зняти український прапор з будівлі Державної адміністрації, коли у місті відбувалися заворушення з метою створення «Одеської республіки» у 2014 році.

Того ж року Перун вступив добровольцем до батальйону «Січ». Два роки він боронив наш спокій на сході країни. Після розформування підрозділу Олександр повернувся до рідної Одеси. Чоловік мав активну громадську позицію, виступав проти незаконної забудови міста та усіляко перешкоджав захопленню земель. Важко згадати якусь акцію на підтримку інтересів містян, у якій не брав би участь Олександр.

Станков після Революції гідності пішов добровольцем у свободівський батальйон «Січ», у лавах якого захищав Україну на фронті
Станков після Революції гідності пішов добровольцем у свободівський батальйон «Січ», у лавах якого захищав Україну на фронті
фото з відкритих джерел

«Я пам’ятаю, коли були протести проти забудови одеської візитної картки – «будинку з однією стіною», Перун з величезною кувалдою у руках руйнував незаконну прибудову. Стоячи на висоті третього поверху, він кричав нам: Дівчата, бережіть голови, зараз ми це все приберемо!» – пригадала мітинг у 2017 році одеська журналістка Олена.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Олександр з перших днів вступив добровольцем до ТРО. Підрозділ, де служив захисник, базувався під Одесою, та Олександру хотілося робити більше. Він відчував, що буде більш корисним безпосередньо в бою, та перевівся у штурмову бригаду. Восени бійця відправили на Бахмутський напрямок.

«На жаль, познайомився я з ним уже на великій війні. Він був добряком зі світлими очима, з серйозним багажем націоналістичної діяльності та різних пригод. Інколи, біля багаття на полігоні або на позиціях, ми ділилися своїми пригодами та разом сміялися від душі. Останні місяці він був радий тому, що перебуває на цьому складному напрямку та не сидить в тилу. Для нього ця битва була Честю. Чи знаєте ви багато людей, які б раділи тому, що їх відправлять на Бахмут? Він був одним з таких людей», – зауважив побратим Максим Соловей.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Олександр Станков (@perunarium1990)

Товариш загиблого Руслан Ігнатович описав Перуна як людину, яка ніколи не «піарилася» на війні та всією душею хотіла звільнити Україну від російської навали.

«За вісім днів до загибелі Саша написав, що їхні позиції постійно накриває арта. Ці повідомлення з передової найцінніші. Я розумів, що Саша захищав кожного з нас. І якою ціною. В останньому своєму повідомленні Перун мені написав: «Ми чекаємо вже цього наступу. Хочеться вже дати їм відсіч». Тебе дуже не вистачатиме, друже. У Вальгалі ти продовжуєш свій героїчний шлях», – пригадав друга Руслан.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Олександр Станков (@perunarium1990)

Снаряд від російського танка прилетів на позицію, яку Перун тримав із побратимами. Герой загинув 17 квітня 2023 року. Прощання з Олександром відбулося в Одеському будинку офіцерів. Побратими поклали воїну у труну сокиру – у такий спосіб вони віддали йому шану як воїну.

Олександр Станков загинув 17 квітня 2023 року на Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання
Олександр Станков загинув 17 квітня 2023 року на Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання
фото з відкритих джерел

«Твоя заслуга, що Одеса українська.... Ти робив грандіозні речі й ніколи ними не хвалився.... Псевдо твоє – Перун. Володар неба, повелитель грому, блискавки та дощу, покровитель військової справи. Ти загинув за 10 днів до свого дня народження. Тобі мало бути 33», – пригадала загиблого племінника Наталя Кутуза.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Олександр Станков (@perunarium1990)

«Це була людина боротьби. Ми з ним познайомилися у боротьбі. Він жив у боротьбі і він загинув у боротьбі. Він був вірним другом, він був вірним соратником і побратимом, і відчайдушним військовослужбовцем», – розповів побратим загиблого Павло Скріннік.

Олександр Станков був людиною боротьби
Олександр Станков був людиною боротьби
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

Читайте також: Покинув викладацьку діяльність, щоб захищати Україну. Згадаймо Петра Ковалюка
Теги: пам'ять смерть війна військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

40-річний Петро Ковалюк, командир роти вогневої підтримки, загинув 11 січня 2023 року у боях на Донбасі
Покинув викладацьку діяльність, щоб захищати Україну. Згадаймо Петра Ковалюка
18 лютого, 09:00
57-річний Олександр Марченко у день загибелі разом з іншими трьома бійцями прикривав відступ товаришів
Революція гідності, АТО, Верховна Рада та велика війна. Згадаймо депутата Олександра Марченка
16 лютого, 09:00
Микола Жидков народився у Кропивницькому, закордон переїхав у 2018 році
Залишив футбольну кар'єру у Польщі, щоб боронити Україну. Згадаймо Миколу Жидкова
15 лютого, 09:00
Валентина Макаренко збиралася бути бойовим медиком, та зрештою приєдналася до 4-ї окремої танкової бригади й стала кулеметницею
Загинула на фронті напередодні весілля. Згадаймо Валентину Макаренко
11 лютого, 09:00
35-річний Володимир Мукан лише за тиждень до загибелі отримав офіцерське звання
«Уперше за 100 років роду випав шанс воювати не за СРСР, а за Україну». Згадаймо Володимира Мукана
9 лютого, 09:00
Олександр Савоченко родом з Чернігівщини
Загинув у боях за Бахмут. Згадаймо журналіста Олександра Савоченка
6 лютого, 09:00
Уродженець Хмельницької області Сергій Яцух працював державним інспектором Чернігівської митниці
Війна застала його на митному посту. Згадаймо Сергія Яцуха
4 лютого, 09:00
Сергій рано втратив батьків, виріс в інтернаті у Бучі
Ціною власного життя врятував десятки інших. Згадаймо поліцейського Сергія Близнюка
3 лютого, 09:00
Денис Ясинський декілька років служив аеророзвідником
Учасник Євромайдану та АТО загинув під Бахмутом. Згадаймо Дениса Ясинського
31 сiчня, 09:00

Новини

У 2014-му захищав Одесу від сепаратистів, у 2023-му загинув під Бахмутом. Згадаймо Олександра Станкова
У 2014-му захищав Одесу від сепаратистів, у 2023-му загинув під Бахмутом. Згадаймо Олександра Станкова
Поблизу Одеси вибухнув автомобіль Української добровольчої армії
Поблизу Одеси вибухнув автомобіль Української добровольчої армії
На Одещині під час кесаревого розтину померли породілля та немовля
На Одещині під час кесаревого розтину померли породілля та немовля
Вибух в Одесі: Сили оборони показали наслідки (фото)
Вибух в Одесі: Сили оборони показали наслідки (фото)
В Одесі пролунали вибухи (відео)
В Одесі пролунали вибухи (відео)
Атака «Шахедів» на Одещину: влада повідомила про постраждалих
Атака «Шахедів» на Одещину: влада повідомила про постраждалих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
У світі може з'явитися ще одна нафтовидобувна країна
56K
Ярослав Грицак: Зеленський має вирішити: він хоче переобратися, чи залишитися в історії
37K
Британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова
36K
Які правки планують внести в законопроєкт про мобілізацію: відповідь нардепа
27K
Путін зробив подарунок Кім Чен Ину
22K
Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події

Новини

Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий мокрий сніг в низці областей: прогноз погоди на 20 лютого
Сьогодні, 05:20
День Героїв Небесної Сотні. Що відзначаємо 20 лютого
Сьогодні, 00:20
Світоліна перемогла в українському дербі на великому турнірі у Дубаї
Вчора, 19:51
Окупанти прицільно атакують енергетичні об’єкти у промислових регіонах – Міненерго
Вчора, 18:57
Постачання боєприпасів в Україну. Ключовий імпортер повідомив гарні новини (фото)
Вчора, 15:25

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua