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День Незалежності. Військові звернулись до українців за кордоном (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
День Незалежності. Військові звернулись до українців за кордоном (відео)
Ukrainian Witness просить поширити відео серед своїх друзів
скрін з відео

Бійці просять подякувати країнам за надану допомогу та просити ще більше важкої зброї

Збройні сили закликають українців, які перебувають за кордоном, приєднатися до масштабної акції в День Незалежності, подякувати партнерам за надану допомогу та просити ще більше важкої зброї для армії. Про це організація Ukrainian Witness написала у Facebook.

«Наші військові просять людей вийти на вулиці своїх міст: подякувати країнам за надану підтримку, а також із проханням до урядів надати Україні важку зброї. Запрошуємо вас приїхати до найближчих для вас подій, а також поширити їх серед своїх друзів», – йдеться в повідмоленні.

Суть акції 23 серпня – запалити свічку на заході сонця, у памʼять про тих, хто відстоює незалежність України сьогодні. І поширити це в соцмережах #sparkofcourage.

  • Штат: Техас.
    Місто: Остін.
    Локація: Texas State Capitol
    Час: 19:00.
  • Штат: Техас
    Місто: Сан-Антоніо
    Локація: вікна власних будинків
    Час: на заході сонця.
  • Штат: Нью-Йорк
    Місто Нью-Йорк
    Локація: Bowling Green park
    Час: 19:30.
  • Штат: Массачусетс
    Місто: Бостон
    Локація: вікна власних будинків
    Час: на заході сонця

24 серпня:

  • Розгортання найбільшого прапора України
    Штат: Нью-Йорк
    Місто Нью-Йорк
    Локація: Seep Meadow, Central Park
    Час: 17:30.
  • Раллі на підтримку України
    Штат: Техас.
    Місто: Остін.
    Локація: Texas State Capitol
    Час: 11:00.
  • Концерт гурту СКАЙ
    Штат: Техас
    Місто: Сан-Антоніо
    Локація: THE ROCK BOX
    1223 E Houston St,, San Antonio, TX 78205
    Час: 19:00.
  • Підняття прапора над мерією Бостона, хоча незалежності центральною вулицею Бостона, живий ланцюг навколо головного парку Бостона
    Штат: Массачусетс
    Місто: Бостон
    Локація: Boston City Hall Plaza, Boston, MA
    Час: 12:00.
  • Підняття прапора України на головній площі Салема
    Штат: Массачусетс
    Місто: Салем
    Час: 10:00.
Теги: українці ЗСУ війна в Україні

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