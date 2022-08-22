День Незалежності. Військові звернулись до українців за кордоном (відео)

Бійці просять подякувати країнам за надану допомогу та просити ще більше важкої зброї

Збройні сили закликають українців, які перебувають за кордоном, приєднатися до масштабної акції в День Незалежності, подякувати партнерам за надану допомогу та просити ще більше важкої зброї для армії. Про це організація Ukrainian Witness написала у Facebook.

«Наші військові просять людей вийти на вулиці своїх міст: подякувати країнам за надану підтримку, а також із проханням до урядів надати Україні важку зброї. Запрошуємо вас приїхати до найближчих для вас подій, а також поширити їх серед своїх друзів», – йдеться в повідмоленні.

Суть акції 23 серпня – запалити свічку на заході сонця, у памʼять про тих, хто відстоює незалежність України сьогодні. І поширити це в соцмережах #sparkofcourage.

Штат: Техас.

Місто: Остін.

Локація: Texas State Capitol

Час: 19:00.

Місто: Остін. Локація: Texas State Capitol Час: 19:00. Штат: Техас

Місто: Сан-Антоніо

Локація: вікна власних будинків

Час: на заході сонця.

Місто: Сан-Антоніо Локація: вікна власних будинків Час: на заході сонця. Штат: Нью-Йорк

Місто Нью-Йорк

Локація: Bowling Green park

Час: 19:30.

Місто Нью-Йорк Локація: Bowling Green park Час: 19:30. Штат: Массачусетс

Місто: Бостон

Локація: вікна власних будинків

Час: на заході сонця

24 серпня: