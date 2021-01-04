СБУ затримала сепаратиста на Закарпатті

Житель Берегово створив купу акаунтів у соціальних мережах, через які розповсюджував антиукраїнську агітацію

У соціальних мережах чоловік закликав людей підтримати ідею відокремлення Закарпатської області від України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Житель міста Берегово у соцмережах створив безліч акаунтів, через які розповсюджував сепаратистські ідеї - відділення Закарпаття від України. Чоловіка затримали.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Варто нагадати, що напередодні нового року на Закарпатті суд арештував майно лідера «Партії угорців України».

Восени в регіоні стався черговий скандал, пов'язаний із сепаратизмом. Так, 30 листопада на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини.

Згодом СБУ провела обшуки в будинку Василя Брензовича, лідера Товариства угорської культури Закарпаття та Партії угорців України, у благодійному фонді «Центр економічного розвитку Еган Еде» та Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину». Також досліджують факти сприяння іноземній державі окремими українськими публічними діячами.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не налаштована політично воювати з Угорщиною.

Проте в Будапешті розпочали черговий скандал. Зокрема голова МЗС Угорщини Петер Сійярто на Раді з закордонних справ ЄС порушив питання угорської меншини в Україні, однак ніхто з європейських колег не підтримав обговорення.