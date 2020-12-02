  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Глава МЗС Угорщини закликав ОБСЄ відправити місію на Закарпаття

    • Розсилка
    Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто&nbsp; - Глава МЗС Угорщини закликав ОБСЄ відправити місію на Закарпаття
    Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 

    Будапешт обурився через обшуки в представників угорських нацменшин

    Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час телефонної розмови з керівником місії ОБСЄ Гентом Чакаєм попросив направити спецмісію організації на Закарпаття через обшуки в представників угорських нацменшин.

    Про це Сіярто повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Глава МЗС Угорщини також зазначив, що ініціюватиме консультації щодо подальшого блокування членства України в НАТО.

    Нагадаємо, 30 листопада на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини. СБУ перевірить дії народних обранців.

    Також 30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

    Сіярто назвав обшуки Служби безпеки України в Товаристві угорців Закарпаття «політичними гойдалками щодо угорських партій та угорської меншини». 

    Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

    Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

    Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

    Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

    29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.

    Читайте також: 
      Теги: МЗС обшук ОБСЄ СБУ міністр НАТО Закарпаття Угорщина політика скандал Україна
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies