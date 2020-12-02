Глава МЗС Угорщини закликав ОБСЄ відправити місію на Закарпаття

Будапешт обурився через обшуки в представників угорських нацменшин

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час телефонної розмови з керівником місії ОБСЄ Гентом Чакаєм попросив направити спецмісію організації на Закарпаття через обшуки в представників угорських нацменшин.

Про це Сіярто повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Глава МЗС Угорщини також зазначив, що ініціюватиме консультації щодо подальшого блокування членства України в НАТО.

Нагадаємо, 30 листопада на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини. СБУ перевірить дії народних обранців.

Також 30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Сіярто назвав обшуки Служби безпеки України в Товаристві угорців Закарпаття «політичними гойдалками щодо угорських партій та угорської меншини».

Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.