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    Суспільство

    «Впаде і Москва». Як соцмережі відрегували на падіння Гундяєва

    Українці висміяли падіння патріарха Московського, побачивши у цьому добрий знак для України - «Впаде і Москва». Як соцмережі відрегували на падіння Гундяєва
    Українці висміяли падіння патріарха Московського, побачивши у цьому добрий знак для України
    фото з російських ЗМІ

    Українці у Facebook весело й іронічно прокоментували дію законів фізики на патріарха Московського

    Українців захопив інцидент у Новоросійську, де патріарх Московський під час богослужіння гепнувся на підлогу. Журналіст Євген Кузьменко зізнався, що не може перестати дивитися відео падіння.

    Відомий священик ПЦУ Олександр Дедюхін назвав падіння керівника Московської церкви символічним: «Хай вони всі впадуть».

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    Колишній ієрей Московської церкви Володимир Маглена, який перейшов до ПЦУ після об’єднавчого собору, заявив – це знак, що Бог не на боці Росії, і порівняв цей інцидент із падінням вінка на експрезидента України Віктора Януковича.

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    Дехто з українських користувачів Facebook згадав, як російські чиновники перед Путіним називали падіння рівня економіки «від’ємним зростанням» – і відповідним чином охарактеризував інцидент з Кирилом.

    Більшість українців, які помітили інцидент з падіння Кирила (Гундяєва), також визнали це знаком, звернули увагу на сам факт падіння на святій воді, натякнули на «слизьку доріжку Московського патріархату» і навіть згадали радянський фільм «Діамантова рука» (де у одному із епізодів герой стрічки також падав).

    Падіння Гундяєва розвеселило українців

    Падіння Гундяєва розвеселило українців

    Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, патріарх Кирило упав під час освячення храму у Новоросійську.

    Відомий богослов Андрій Кураєв заявив, що Гундяєв забив спину, ударившись об ребро кафедри. А винними Кураєв назвав коронавірусні обмеження – бо патріарх Московський не дозволяє торкатися себе і підтримувати на сходах.

    Сам Кирило заявив, що нічого страшного не сталося, а причиною інциденту є закони фізики, які діють навіть на святу воду.

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    Теги: росія РПЦ православна церква Україна Facebook соціальні мережі
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    «Впаде і Москва». Як соцмережі відрегували на падіння Гундяєва