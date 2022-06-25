«Впаде і Москва». Як соцмережі відрегували на падіння Гундяєва
Українці у Facebook весело й іронічно прокоментували дію законів фізики на патріарха Московського
Українців захопив інцидент у Новоросійську, де патріарх Московський під час богослужіння гепнувся на підлогу. Журналіст Євген Кузьменко зізнався, що не може перестати дивитися відео падіння.
Відомий священик ПЦУ Олександр Дедюхін назвав падіння керівника Московської церкви символічним: «Хай вони всі впадуть».
Колишній ієрей Московської церкви Володимир Маглена, який перейшов до ПЦУ після об’єднавчого собору, заявив – це знак, що Бог не на боці Росії, і порівняв цей інцидент із падінням вінка на експрезидента України Віктора Януковича.
Дехто з українських користувачів Facebook згадав, як російські чиновники перед Путіним називали падіння рівня економіки «від’ємним зростанням» – і відповідним чином охарактеризував інцидент з Кирилом.
Більшість українців, які помітили інцидент з падіння Кирила (Гундяєва), також визнали це знаком, звернули увагу на сам факт падіння на святій воді, натякнули на «слизьку доріжку Московського патріархату» і навіть згадали радянський фільм «Діамантова рука» (де у одному із епізодів герой стрічки також падав).
Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, патріарх Кирило упав під час освячення храму у Новоросійську.
Відомий богослов Андрій Кураєв заявив, що Гундяєв забив спину, ударившись об ребро кафедри. А винними Кураєв назвав коронавірусні обмеження – бо патріарх Московський не дозволяє торкатися себе і підтримувати на сходах.
Сам Кирило заявив, що нічого страшного не сталося, а причиною інциденту є закони фізики, які діють навіть на святу воду.
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