«Впаде і Москва». Як соцмережі відрегували на падіння Гундяєва

Українці висміяли падіння патріарха Московського, побачивши у цьому добрий знак для України

Українці у Facebook весело й іронічно прокоментували дію законів фізики на патріарха Московського

Українців захопив інцидент у Новоросійську, де патріарх Московський під час богослужіння гепнувся на підлогу. Журналіст Євген Кузьменко зізнався, що не може перестати дивитися відео падіння.

Відомий священик ПЦУ Олександр Дедюхін назвав падіння керівника Московської церкви символічним: «Хай вони всі впадуть».

Колишній ієрей Московської церкви Володимир Маглена, який перейшов до ПЦУ після об’єднавчого собору, заявив – це знак, що Бог не на боці Росії, і порівняв цей інцидент із падінням вінка на експрезидента України Віктора Януковича.

Дехто з українських користувачів Facebook згадав, як російські чиновники перед Путіним називали падіння рівня економіки «від’ємним зростанням» – і відповідним чином охарактеризував інцидент з Кирилом.

Більшість українців, які помітили інцидент з падіння Кирила (Гундяєва), також визнали це знаком, звернули увагу на сам факт падіння на святій воді, натякнули на «слизьку доріжку Московського патріархату» і навіть згадали радянський фільм «Діамантова рука» (де у одному із епізодів герой стрічки також падав).

Падіння Гундяєва розвеселило українців

Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, патріарх Кирило упав під час освячення храму у Новоросійську.

Відомий богослов Андрій Кураєв заявив, що Гундяєв забив спину, ударившись об ребро кафедри. А винними Кураєв назвав коронавірусні обмеження – бо патріарх Московський не дозволяє торкатися себе і підтримувати на сходах.

Сам Кирило заявив, що нічого страшного не сталося, а причиною інциденту є закони фізики, які діють навіть на святу воду.