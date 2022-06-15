Як «мисливець на орків» Піскун насмішив соцмережі
Українці іронічно відреагували на фотографію ексгенпрокурора зі зброєю в руках
Колишній очільник Генпрокуратури Святослав Піскун опублікував у себе на сторінці фото, де він зі зброєю в руках «відкриває літнє полювання на орків». Цей войовничий пост (який Піскун пізніше видалив) викликав хвилю іронії та сарказму у соцмережах.
Однією із найм’якших реакцій є фраза «Озброєний і дуже небезпечний» (яка є цитатою з назви радянського фільму 1977 року).
Дехто із користувачів соцмереж пожартував, що войовничий Піскун перебуває десь у районі кордону з Угорщиною – тобто на максимально можливій відстані від зони справжніх бойових дій…
..або у себе на кухні.
У коментарях українці навіть розробили план «полювання», оголошеного Піскуном.
В «план» саркастичні коментатори внесли пункти про знищення «дружбанів» самого ексгенпрокурора – очевидно, йшлося про корумпованих чиновників.
Частина дописувачів прокоментували фотографію ексгенпрокурора серйозно, назвавши пост «піаром, який вже набрид».
Коли Святослав Піскун почав виправдовуватися і пояснювати причину появи фото...
...це викликало чергову хвилю іронії та обурення.
Сам колишній очільник Генпрокуратури розкритикував тих, кому не сподобалася його фотографія – і подякував іншим користувачам за підтримку. «Приємно, що в основному це жінки» – наголосив Піскун.
Нагадаємо, соцмережі висміяли «новим McDonald's» в Росії.