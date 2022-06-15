Як «мисливець на орків» Піскун насмішив соцмережі

Святослав Піскун, опублікувавши фото зі зброєю, отримав хвилю хейту і підтримку від українських жінок

Українці іронічно відреагували на фотографію ексгенпрокурора зі зброєю в руках

Колишній очільник Генпрокуратури Святослав Піскун опублікував у себе на сторінці фото, де він зі зброєю в руках «відкриває літнє полювання на орків». Цей войовничий пост (який Піскун пізніше видалив) викликав хвилю іронії та сарказму у соцмережах.

Однією із найм’якших реакцій є фраза «Озброєний і дуже небезпечний» (яка є цитатою з назви радянського фільму 1977 року).

Дехто із користувачів соцмереж пожартував, що войовничий Піскун перебуває десь у районі кордону з Угорщиною – тобто на максимально можливій відстані від зони справжніх бойових дій…

..або у себе на кухні.

У коментарях українці навіть розробили план «полювання», оголошеного Піскуном.

В «план» саркастичні коментатори внесли пункти про знищення «дружбанів» самого ексгенпрокурора – очевидно, йшлося про корумпованих чиновників.

Частина дописувачів прокоментували фотографію ексгенпрокурора серйозно, назвавши пост «піаром, який вже набрид».

Коли Святослав Піскун почав виправдовуватися і пояснювати причину появи фото...

...це викликало чергову хвилю іронії та обурення.

Сам колишній очільник Генпрокуратури розкритикував тих, кому не сподобалася його фотографія – і подякував іншим користувачам за підтримку. «Приємно, що в основному це жінки» – наголосив Піскун.

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