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    Суспільство

    Як «мисливець на орків» Піскун насмішив соцмережі

    Святослав Піскун, опублікувавши фото зі зброєю, отримав хвилю хейту і підтримку від українських жінок - Як «мисливець на орків» Піскун насмішив соцмережі
    Святослав Піскун, опублікувавши фото зі зброєю, отримав хвилю хейту і підтримку від українських жінок
    фото: Facebook Святослава Піскуна

    Українці іронічно відреагували на фотографію ексгенпрокурора зі зброєю в руках

    Колишній очільник Генпрокуратури Святослав Піскун опублікував у себе на сторінці фото, де він зі зброєю в руках «відкриває літнє полювання на орків». Цей войовничий пост (який Піскун пізніше видалив) викликав хвилю іронії та сарказму у соцмережах.

    Однією із найм’якших реакцій є фраза «Озброєний і дуже небезпечний» (яка є цитатою з назви радянського фільму 1977 року).

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    Дехто із користувачів соцмереж пожартував, що войовничий Піскун перебуває десь у районі кордону з Угорщиною – тобто на максимально можливій відстані від зони справжніх бойових дій…

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    ..або у себе на кухні.

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    У коментарях українці навіть розробили план «полювання», оголошеного Піскуном.

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    В «план» саркастичні коментатори внесли пункти про знищення «дружбанів» самого ексгенпрокурора – очевидно, йшлося про корумпованих чиновників.

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    Частина дописувачів прокоментували фотографію ексгенпрокурора серйозно, назвавши пост «піаром, який вже набрид».

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    Коли Святослав Піскун почав виправдовуватися і пояснювати причину появи фото...

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    ...це викликало чергову хвилю іронії та обурення.

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    Сам колишній очільник Генпрокуратури розкритикував тих, кому не сподобалася його фотографія – і подякував іншим користувачам за підтримку. «Приємно, що в основному це жінки» – наголосив Піскун.

    Нагадаємо, соцмережі висміяли «новим McDonald's» в Росії.

    Теги: Україна соціальні мережі
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    Як «мисливець на орків» Піскун насмішив соцмережі