«Захистили кандидатську»: Соцмережі яскраво відреагували на рішення ЄС (фото)

Повноцінне членство в ЄС Арестович обіцяє «через 2-3 роки»

23 червня лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Тепер має початися підготовка до інтеграції України в ЄС.

Українці дуже зраділи такій новині і почали створювати жарти на цю тему: пишуть, що «Україна захистила кандидатську», а повноцінне членство в ЄС Арестович обіцяє «через 2-3 роки».

Нагадаємо, Україна отримала статус кандидата у члени ЄС.

За словами Форсюк, набуття Україною статусу кандидата в члени Євросоюзу юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів. «Доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати у члени ЄС, гроші надаються на пільгових умовах, практично безкоштовно... Статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах», – наголосила вона.

Нагадаємо, допис Арестовича про активістів підняв на вуха соцмережі.

Також соцмережі глузували над «новим McDonald's» в Росії.

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