«Захистили кандидатську»: Соцмережі яскраво відреагували на рішення ЄС (фото)
Повноцінне членство в ЄС Арестович обіцяє «через 2-3 роки»
23 червня лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Тепер має початися підготовка до інтеграції України в ЄС.
Українці дуже зраділи такій новині і почали створювати жарти на цю тему: пишуть, що «Україна захистила кандидатську», а повноцінне членство в ЄС Арестович обіцяє «через 2-3 роки».
Нагадаємо, Україна отримала статус кандидата у члени ЄС.
За словами Форсюк, набуття Україною статусу кандидата в члени Євросоюзу юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів. «Доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати у члени ЄС, гроші надаються на пільгових умовах, практично безкоштовно... Статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах», – наголосила вона.
Нагадаємо, допис Арестовича про активістів підняв на вуха соцмережі.
Також соцмережі глузували над «новим McDonald's» в Росії.
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