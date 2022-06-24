  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. «Захистили кандидатську»: Соцмережі яскраво відреагували на рішення ЄС (фото)
рус
    Суспільство

    «Захистили кандидатську»: Соцмережі яскраво відреагували на рішення ЄС (фото)

    Українці радо вітають Україну з наданням статусу кандидата в ЄС - «Захистили кандидатську»: Соцмережі яскраво відреагували на рішення ЄС (фото)
    Українці радо вітають Україну з наданням статусу кандидата в ЄС
    фото: Олександр Грехов

    Повноцінне членство в ЄС Арестович обіцяє «через 2-3 роки»

    23 червня лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Тепер має початися підготовка до інтеграції України в ЄС.

    Українці дуже зраділи такій новині і почали створювати жарти на цю тему: пишуть, що «Україна захистила кандидатську», а повноцінне членство в ЄС Арестович обіцяє «через 2-3 роки».

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    «Захистили кандидатську»: Соцмережі яскраво відреагували на рішення ЄС (фото)
    «Захистили кандидатську»: Соцмережі яскраво відреагували на рішення ЄС (фото)
    «Захистили кандидатську»: Соцмережі яскраво відреагували на рішення ЄС (фото)
    «Захистили кандидатську»: Соцмережі яскраво відреагували на рішення ЄС (фото)
    «Захистили кандидатську»: Соцмережі яскраво відреагували на рішення ЄС (фото)
    «Захистили кандидатську»: Соцмережі яскраво відреагували на рішення ЄС (фото)

    Нагадаємо, Україна отримала статус кандидата у члени ЄС.

    За словами Форсюк, набуття Україною статусу кандидата в члени Євросоюзу юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів. «Доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати у члени ЄС, гроші надаються на пільгових умовах, практично безкоштовно... Статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах», – наголосила вона.

    Нагадаємо, допис Арестовича про активістів підняв на вуха соцмережі.

    Також соцмережі глузували над «новим McDonald's» в Росії.

    Читайте також:

    Теги: ЄС росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Захистили кандидатську»: Соцмережі яскраво відреагували на рішення ЄС (фото)