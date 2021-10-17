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    Невістка Кернеса обурила мережу українофобським анекдотом на фоні Кремля (фото)

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    Прівалова не приховує своїх симпатій до країни-агресора - Невістка Кернеса обурила мережу українофобським анекдотом на фоні Кремля (фото)
    Прівалова не приховує своїх симпатій до країни-агресора
    фото з відкритих джерел

    Юлія Прівалова відвідала Росію та не приховувала своєї симпатії до країни-агресора

    Невістка покійного мера Харкова Генадія Кернеса Юлія Прівалова відвідала столицю Росії та поділилася враженнями у соцмережах, доповнивши свої фото українофобським анекдотом. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко у Facebook.

    «Невістка Кернеса, сестра нардепа з «Слуги народу» Козака та донька мера міста Сокиряни. Вона ненавидить Україну та любить окупантів. Виклала фото з Москви із українофобським «анекдотом»», – написав Стерненко.

    Привалова днями опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram, в якому радісно позує на Червоній площі в Москві на тлі Кремля. Їй коментатори нагадали, що між Україною і РФ йде війна і такі фото як мінімум некоректні. Бізнесвумен відреагувала вкрай різко. Вона у відповідь опублікувала анекдот про «ба*****вця», який випорожнився в свої власні штани на зло Росії.

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    Активіст додав, що жінка також є власницею ТМ «Yaro», під якою продають різну веганську їжу. Печиво у неї купують та перепродають відомі українські мережі «Сільпо» та «Ідеаліст» і багато інших закладів.

    Стерненко закликав їх відмовитись від співпраці з Пріваловою, якщо «вони цінують свою репутацію та поважають Україну».

    До слова, раніше свою любов до Росії неодноразово хворобливо висловлював опальний нардеп Кива.

    Нагадаємо, нардеп Кива записав привітання для «великого правителя» Путіна.

    До слова, нардеп з проросійської ОПЗЖ закликав українців до капітуляції.

    Як повідомлялося, нардеп Кива відзначився новою заявою про «світового правителя» Путіна.

    Теги: Росія війна скандал Facebook жінка Instagram Сергій Стерненко
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    Невістка Кернеса обурила мережу українофобським анекдотом на фоні Кремля (фото)