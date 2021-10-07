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    Нардеп Кива записав привітання для «великого правителя» Путіна (відео)

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    Ілля Кива переконаний, що Путін &laquo;захищає мораль, віру&raquo; - Нардеп Кива записав привітання для «великого правителя» Путіна (відео)

    Ілля Кива переконаний, що Путін «захищає мораль, віру»

    скріншот з відео

    Скандальний депутат від ОПЗЖ заявив, що Путін «повернув своїй країні минулу велич і повагу у всьому світі»

    Опальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його «великим лідером дружнього до України народу». Відповідний ролик з’явився у Telegram депутата.

    «Сьогодні я хочу привітати лідера, справді великого лідера дружнього до нас народу Володимира Володимировича Путіна. З днем народження вас, сил і божого благословення і здоров’я», – заявив Кива на тлі українських прапорів.

    Скандальний член ОПЗЖ заявив, що Путін «повернув своїй країні минулу велич і повагу у всьому світі».

    «Ви – та людина, яка пише нову історію слов’янського світу і слов’янської єдності», – продовжив депутат. Кива переконаний, що Путін «захищає мораль, віру».

    «І ви той, чиє ім’я записане в історії людства як ім’я великого правителя», – резюмував Кива.

    Нагадаємо, Верховна Рада привітала Путіна з днем народження відомою піснею (відео).

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    Теги: Росія Верховна Рада депутат свята Путін Україна Опозиційна платформа — За життя Ілля Кива
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    Нардеп Кива записав привітання для «великого правителя» Путіна (відео)