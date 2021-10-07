Нардеп Кива записав привітання для «великого правителя» Путіна (відео)

Скандальний депутат від ОПЗЖ заявив, що Путін «повернув своїй країні минулу велич і повагу у всьому світі»

Опальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його «великим лідером дружнього до України народу». Відповідний ролик з’явився у Telegram депутата.

«Сьогодні я хочу привітати лідера, справді великого лідера дружнього до нас народу Володимира Володимировича Путіна. З днем народження вас, сил і божого благословення і здоров’я», – заявив Кива на тлі українських прапорів.

Скандальний член ОПЗЖ заявив, що Путін «повернув своїй країні минулу велич і повагу у всьому світі».

«Ви – та людина, яка пише нову історію слов’янського світу і слов’янської єдності», – продовжив депутат. Кива переконаний, що Путін «захищає мораль, віру».

«І ви той, чиє ім’я записане в історії людства як ім’я великого правителя», – резюмував Кива.

Нагадаємо, Верховна Рада привітала Путіна з днем народження відомою піснею (відео).