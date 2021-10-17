«Пішов на х... разом з Мураєвим». Як на Миколаївщині зустріли пропагандистів телеканалу «Наш»

Місцеві нагадали, що батьки їхнього одіозного земляка, журналіста Назара Діордіци (псевдо Максим Назаров) давно живуть у Москві

У місті Первомайськ Миколаївської області, місцеві активісти завадили пропагандистам телеканалу «Наш», що належить одіозному та відомому своїм проросійським спрямуванням політику Євгену Мураєву, знімати програму. Про це на своєму Youtube-каналі розповів блогер та громадський активіст Сергій Стерненко.

Цікавий факт, що Назар сам родом з Первомайська і посилав його і крив матом його давній знайомий.

Нагадаємо, вперше проросійських пропагандистів так виганяли із Жашкова. На Черкащині місцеві мешканці завадили журналістам пропагандистського телеканалу «Наш 365», що належить одіозному проросійському політику Євгену Мураєву, знімати програму.