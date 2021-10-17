«Слуга» Богуцька шокувала соцмережу антивакцинаторським постом

Депутатка опублікувала текст, у якому засудила Ляшка та обов’язкові щеплення

Російськомовна блогерка та депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві. На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала пост, у якому засудила прагнення Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка розширити список професій, для котрих щеплення від Covid-19 стане обов’язковим.

«Пропоную не зупинятися і відразу для «антіваксів» будувати концтабори. Втекти далеко не зможуть, тому що в міжміські автобуси без ковідного паспорта їх вже не посадять.

Хоча, за великим рахунком, навіщо на них витрачати їжу і елементарні побутові речі? Краще відразу до стінки. Цікаво, доктора Ля і Пі не родичі?», – написала депутатка.

У коментарях до посту таку позицію Богуцької схвалюють чимало людей:

«Ліза, Лізонька, найбільш адекватний депутат», «Очольте опір. Ви, як депутат, можете отримати підтримку людей», «Вони відповідатимуть за ковідофашізм, люди терпіти ще роками не зможуть обмеження своїх прав».

Водночас, були й такі, хто намагався протверезити депутатку:

«Не розумію, навіщо ви підігріваєте антивакцинальні настрої в суспільстві. Ви публічна людина, до вас багато прислухаються, і я в тому числі, але в цьому питанні я з вами не згодна, не розумію вас ... Якщо ви проти щеплень, масок, постійно критикує міністрів, уряд, підкажіть як нам перемогти, пережити цю пандемію? Або ковіду немає, а з щепленнями вводять чіпи?».

«Ліза, ви публічна людина, в Україні катастрофічна ситуація щодо захворюваності на ковід, а ви пишете, вибачте, дурниці».

«Не хочете вакцинуватися, то не вакцинуйтеся, але і не наражайте на небезпеку інших. Черговий глобальний локдаун бізнес не витримає. Не хочете вакцинуватися – сидіть вдома».

Нагадаємо, з 18 жовтня 2021 року, через викликаний коронавірусною пандемією «червоний» рівень епідемічної небезпеки, впроваджуються додаткові обмежувальні карантинні заходи у Запорізькій області.

Нагадаємо, Львівська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) схвалила рішення про посилення карантинних заходів з 18 жовтня.