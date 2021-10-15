Волошин пропонує українцям сказати: «Ми без Росії не можемо»

Депутат Верховної Ради від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Олег Волошин заявив, що Україну чекає «неминуча капітуляція перед Росією». Про це представник ОПЗЖ сказав в ефірі телеканалу кума Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді.

У своїй промові нардеп Волошин бідкається, відмова що Києва від «конструктивного підходу в переговорах з Москвою» може приректи Україну на холодну зиму. При цьому соратник Медведчука вважає, що «у цій ситуації переговори по Донбасу – це вже другорядне питання».

«Якщо ми ще будемо показувати норов із Донбасом, то які можуть бути пільгові поставки газу і вугілля... Ось вони говорили: «Ні капітуляції». Але вона вже неминуча. Економічно і енергетично капітуляція неминуча», – заявив член ОПЗЖ.

Соратник кума Путіна далі каже, що треба «налагодити діалог з Росією» і закликав українських націоналістів «не заважати цьому процесу».

«Влада повинна відкинути цей патріотичний пафос і нарешті сказати: «Ми без Росії не просто не можемо війну зупинити, ми без Росії не можемо забезпечити наявність тепла в квартирах, ми без Росії не можемо забезпечити роботу залишків нашої промисловості, ми без Росії не можемо забезпечити наявність електрики в електромережах», – вважає Волошин.

Волошин висловив думку, що якщо чинна українська влада не зможе домовитися з Росією, то «налагоджувати відносини зі східним сусідом доведеться їх наступникам», які прийдуть до керівництва країною «після народних хвилювань, викликаних втомою українців від важкого економічного становища в державі».

Нагадаємо, 21 липня 2020 року перед початком позачергової сесії парламенту Олега Волошина ветерани війни проти російської агресії облили зеленкою.

Тоді, у липні минулого року, група народних депутатів з фракції «Європейська Солідарність», «Голос», «Слуга народу» подала звернення до голови Служби безпеки України з вимогою розпочати кримінальне провадження проти депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олега Волошина за висловлювання про відсутність в Україні суверенітету.

17 липня 2029 під час обговорення Постанови щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування за поправки до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованому Криму і Севастополі Волошин заявив, що український суверенітет «відданий повністю зовнішньому управлінню», а «країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом».

Заяви Волошина підпадають під статтю 110 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за публічні заклики представників влади з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, з розпалюванням національної ворожнечі.



