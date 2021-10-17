Перспективи погані – Кремль оцінив можливість зустрічі Зеленського і Путіна

Представник російського президента поки не бачить можливостей для двосторонніх переговорів

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав поганими перспективи зустрічі лідерів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. У цьому він звинуватив Україну. Про це він заявив в інтерв'ю російському телеканалу, повідомляє «Інтерфакс».

Пєсков пояснив, що влада України нібито не виконує мінські домовленості.

«Саме вони зараз проводять законопроект про так званий перехідний період, який де факто означатиме вихід Києва з мінських домовленостей», – сказав він.

Пєсков також оцінив перспективи зустрічі Путіна і Зеленського.

«Поки особливих перспектив для цієї розмови не проглядається, знову ж таки, через дії української влади», – сказав Пєсков, вкотре упустивши роль Росії у конфлікті.

За його словами, Зеленський називає Росію стороною конфлікту на Донбасі.

«Учасники конфлікту описані в мінському комплексі заходів. І мінський комплекс заходів, він же є документом Організації Об'єднаних Націй. І, відповідно, якщо президент України не визнає документ Організації Об'єднаних націй і де-факто ставить під питання підпис президента України під цим документом, ну, як тут можна спілкуватися», – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розраховує на найскорішу зустріч із лідерами «нормандської четвірки». За його словами, це єдиний спосіб завершити війну на сході України.

Також прессекретар Кремля Дмитро Пєсков висловився про можливість обговорення деокупації Криму під час особистої зустрічі президентів України та Росії. Пєсков наголосив, що для Кремля такого питання не існує.

Як відомо, у жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним «тет-а-тет і впевнений, що така зустріч буде корисною».

Нагадаємо, українська сторона продовжує працювати і над можливою двосторонньою зустріччю президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Як заявив у коментарі «РБК-Україна» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, для російського лідера це буде складна розмова.

За словами глави МЗС, мета української сторони – це справедливий мир в Україні, припинення вбивств військових і цивільних мешканців, деокупація Донбасу та Криму.

Раніше Кремль пояснив, що заважає Путіну зустрітися із Зеленським.

Також прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет із Зеленським наразі неможливі.

До слова, Зеленський 10 вересня заявив, що допускає ймовірність повноцінної війни з Росією. На його думку, це була б «найбільша помилка».