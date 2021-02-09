Нові правила онлайн-реєстрації Ryanair: як правильно зареєструватися на рейс

Компанія вимагає від більшості пасажирів проходити реєстрацію онлайн та зберігати виданий системою талон на посадку

Лоукостер Ryanair змінив правила онлайн-реєстрації. Відтепер пасажири, які не заплатили за вибір місця, зможуть зареєструватися тільки за 24 години до вильоту.

Раніше реєстрація для таких клієнтів відкривалася за 48 годин. Однак час закінчення реєстрації залишився незмінним – за дві години до вильоту за розкладом, передає Avianews.

Якщо ж пасажир придбав квиток із включеним вибором місця та оплатив місце заздалегідь, то він може зареєструватися та отримати талон на посадку за 60 днів до вильоту.

Компанія вимагає від більшості пасажирів проходити реєстрацію онлайн та зберігати виданий системою талон на посадку. Інакше доведеться сплатити збір.

Так, наприклад, збір за реєстрацію в аеропорту складає 55 євро. Якщо ж пасажир зареєструвався, але не зберіг талон на посадку, – то 20 євро.

Як повідомлялося раніше, експерти назвали топ-10 найбільш безпечних світових авіакомпаній.