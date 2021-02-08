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    Понад мільйон українців живуть без прописки

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    <span>Кожен третій українець проживає не за місцем реєстрації</span> - Понад мільйон українців живуть без прописки
    Кожен третій українець проживає не за місцем реєстрації
    Фото з відкритих джерел

    Запуск електронної прописки стартує у квітні

    Понад один мільйон жителів України не мають прописки, а кожен третій житель країни живе не за місцем своєї реєстрації. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телеканалу Україна 24.

    «Більше одного мільйона українців не мають прописки, навіть в паспорті, і кожен третій українець проживає не за місцем реєстрації. Тому що процедура складна, треба витратити багато часу, щоб отримати цю послугу», - розповів Федоров.

    Він додав, що вже з квітня уряд планує почати запуск електронної прописки - реєстрація місця проживання через смартфон.

    При цьому, наголосив Федоров, чиновники не матимуть права вимагати штамп про прописку в паспорті.

    «Буде запис в реєстрі про те, де проживає конкретна людина. І це вже завдання чиновника - зайти в цей реєстр і перевірити, підтвердити, налагодити взаємодію, щоб дізнатися, де проживає людина», - наголосив міністр цифрової трансформації.

    Раніше стало відомо, які послуги з'являться у «Дії» цього року. Зокрема, найближчим часом у «Дії» з'являться послуги зміни місця реєстрації онлайн та електронний медичний висновок. Також готується оптимізація на переведення в «Дію» послуг кабінету платника податків.

    Вже навесні цього року українці зможуть за кілька хвилин змінити місце реєстрації

    Раніше МОЗ назвав медичні сервіси, які стануть доступними онлайн у 2021 році.

    Нагадаємо, що Україна переходить в режим paperlessЗ 1 вересня 2021-го держоргани України не зможуть вимагати паперові документи, якщо вони є у людини в смартфоні. 

    Теги: паспорт документи українці реєстрація Михайло Федоров реєстр
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