Експерти назвали топ-10 найбезпечніших авіакомпаній року
Австралійська авіакомпанія Qantas Airways вже другий рік поспіль посідає перше місце рейтингу
Найбезпечнішими авіакомпаніями 2020 року стали Qantas Airways, Qatar Airways, Air New Zealand. Відповідний рейтинг склав популярний ресурс AirlineRatings.com.
Зазначається, що австралійська авіакомпанія Qantas Airways вже другий рік поспіль посідає перше місце рейтингу.
Загалом топ-10 виглядає наступним чином:
- Qantas Airways
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- Emirates
- EVA Air
- Etihad Airways
- Alaska Airlines
- Cathay Pacific Airways
- British Airways
Найбезпечнішими бюджетними авіакомпаніями стали: Air Arabia, Allegiant, EasyJet, Frontier, Jetstar Group, Jetblue, Ryanair, Vietjet, Westjet, Wizz Air.
Зазначимо, що авіакомпанії планують ввести обов'язкову вакцинацію пасажирів від Covid-19. Зокрема, одним із ініціаторів такої ідеї став австралійський національний перевізник Qantas.
Разом з тим попри пандемію у 2020-му різко зросла смертність в авіації. Отже, протягом минулого року у світі зросла кількість загиблих в авіакатастрофах до 299 осіб, що на 42 людини більше, ніж в 2019-му. Водночас число самих катастроф впало у понад двічі ─ з 86 до 40.
Також на тлі пандемії у 2020 році українська авіакомпаанія МАУ звільнила тисячу працівників.