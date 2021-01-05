  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Експерти назвали топ-10 найбезпечніших авіакомпаній року

    • Розсилка
    Qantas Airways вважається найбезпечнішою авіакомпанією у світі&nbsp; - Експерти назвали топ-10 найбезпечніших авіакомпаній року
    Qantas Airways вважається найбезпечнішою авіакомпанією у світі 
    Фото з відкритих джерел

    Австралійська авіакомпанія Qantas Airways вже другий рік поспіль посідає перше місце рейтингу

    Найбезпечнішими авіакомпаніями 2020 року стали Qantas Airways, Qatar Airways, Air New Zealand. Відповідний рейтинг склав популярний ресурс AirlineRatings.com.

    Зазначається, що австралійська авіакомпанія Qantas Airways вже другий рік поспіль посідає перше місце рейтингу.

    Загалом топ-10 виглядає наступним чином:

    • Qantas Airways
    • Qatar Airways
    • Air New Zealand
    • Singapore Airlines
    • Emirates
    • EVA Air
    • Etihad Airways
    • Alaska Airlines
    • Cathay Pacific Airways
    • British Airways

    Найбезпечнішими бюджетними авіакомпаніями стали: Air Arabia, Allegiant, EasyJet, Frontier, Jetstar Group, Jetblue, Ryanair, Vietjet, Westjet, Wizz Air.

    Зазначимо, що авіакомпанії планують ввести обов'язкову вакцинацію пасажирів від Covid-19. Зокрема, одним із ініціаторів такої ідеї став австралійський національний перевізник Qantas.

    Разом з тим попри пандемію у 2020-му різко зросла смертність в авіації. Отже, протягом минулого року у світі зросла кількість загиблих в авіакатастрофах до 299 осіб, що на 42 людини більше, ніж в 2019-му. Водночас число самих катастроф впало у понад двічі ─ з 86 до 40.

    Також на тлі пандемії у 2020 році українська авіакомпаанія МАУ звільнила тисячу працівників

    Теги: авіація рейтинг Wizz Air лоукостери авіаперевезення Ryanair Qatar Airways мандрівка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies