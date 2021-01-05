Експерти назвали топ-10 найбезпечніших авіакомпаній року

Австралійська авіакомпанія Qantas Airways вже другий рік поспіль посідає перше місце рейтингу

Найбезпечнішими авіакомпаніями 2020 року стали Qantas Airways, Qatar Airways, Air New Zealand. Відповідний рейтинг склав популярний ресурс AirlineRatings.com.

Зазначається, що австралійська авіакомпанія Qantas Airways вже другий рік поспіль посідає перше місце рейтингу.

Загалом топ-10 виглядає наступним чином:

Qantas Airways

Qatar Airways

Air New Zealand

Singapore Airlines

Emirates

EVA Air

Etihad Airways

Alaska Airlines

Cathay Pacific Airways

British Airways

Найбезпечнішими бюджетними авіакомпаніями стали: Air Arabia, Allegiant, EasyJet, Frontier, Jetstar Group, Jetblue, Ryanair, Vietjet, Westjet, Wizz Air.

Зазначимо, що авіакомпанії планують ввести обов'язкову вакцинацію пасажирів від Covid-19. Зокрема, одним із ініціаторів такої ідеї став австралійський національний перевізник Qantas.

Разом з тим попри пандемію у 2020-му різко зросла смертність в авіації. Отже, протягом минулого року у світі зросла кількість загиблих в авіакатастрофах до 299 осіб, що на 42 людини більше, ніж в 2019-му. Водночас число самих катастроф впало у понад двічі ─ з 86 до 40.

Також на тлі пандемії у 2020 році українська авіакомпаанія МАУ звільнила тисячу працівників.