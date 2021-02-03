Водіям збираються спростити життя: реєстрація авто та іспити по-новому

У МВС пропонують дозволити укладати договір купівлі-продажу авто в електронному вигляді

Міністерство внутрішніх справ України планує радикально змінити процедуру перереєстрації авто та перевести її в онлайн-режим.

Про це йдеться в проєкті постанови «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», пише autoportal.

У МВС пропонують дозволити укладати договір купівлі-продажу авто в електронному вигляді – за допомогою сервісу «Електронний кабінет водія». Тобто, особиста присутність покупця і продавця в органі отримання послуги не буде потрібна.

Проєкт постанови також змінить процедуру складання іспитів на права. Зокрема, строк дії результатів теоретичного іспиту збільшать з трьох місяців до двох років. В разі здачі практичної частини на авто, в правах буде зроблена відповідна відмітка.

Також МВС планує спростити порядок подачі документів для підтвердження стажу водіння – не потрібно надавати довідку з місця роботи або виписку з трудової книжки. Крім того, будуть скасовані вимоги щодо водійського стажу при відкритті нової категорії прав.