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    Авто

    Водіям збираються спростити життя: реєстрація авто та іспити по-новому

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    <p>В Україні збираються радикально змінити процедуру перереєстрації авто</p> - Водіям збираються спростити життя: реєстрація авто та іспити по-новому

    В Україні збираються радикально змінити процедуру перереєстрації авто

    У МВС пропонують дозволити укладати договір купівлі-продажу авто в електронному вигляді

    Міністерство внутрішніх справ України планує радикально змінити процедуру перереєстрації авто та перевести її в онлайн-режим.

    Про це йдеться в проєкті постанови «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», пише autoportal.

    У МВС пропонують дозволити укладати договір купівлі-продажу авто в електронному вигляді – за допомогою сервісу «Електронний кабінет водія». Тобто, особиста присутність покупця і продавця в органі отримання послуги не буде потрібна.

    Проєкт постанови також змінить процедуру складання іспитів на права. Зокрема, строк дії результатів теоретичного іспиту збільшать з трьох місяців до двох років. В разі здачі практичної частини на авто, в правах буде зроблена відповідна відмітка.

    Також МВС планує спростити порядок подачі документів для підтвердження стажу водіння – не потрібно надавати довідку з місця роботи або виписку з трудової книжки. Крім того, будуть скасовані вимоги щодо водійського стажу при відкритті нової категорії прав.

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    Теги: МВС документи водій автомобіль послуги реєстрація
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