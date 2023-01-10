Україну накриє сильний вітер: якою буде погода 10 січня
10 січня в Україні буде сильний вітер
Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що 10-11 січня в Україні буде сильний вітер, температурний режим вихідними – без особливих змін. Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.
У вівторок протягом дня очікується в східних областях -3...-8 градусів (вночі ще сильніше поморозить), в західних областях +2...+7 градусів, у південній частині +6...+10 градусів, на Запоріжжі холодніше, до -3 градусів.
На Півночі та в Центрі впродовж дня 10-11 січня від 3 морозу до 2 тепла.
Дощ та мокрий сніг випадатимуть періодично в західних областях, ймовірно, на Вінниччині та Житомирщині. На решті території України – без істотних опадів.
У Києві у вівторок-середу снігу не буде, хіба якась мряка. Вітер південно-східний, сильний, рвучкий. Вночі до -5...-8 градусів, вдень -1...-3 градуси.
Нагадаємо, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.
За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.
До слова, до України йде похолодання з опадами, погода найближчими днями погіршиться. Україну накриє антициклон Leonhard.
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