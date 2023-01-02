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У Києві через аномально теплу погоду зацвіли сакури (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Києві через аномально теплу погоду зацвіли сакури (фото)
У Києві посеред зими зацвіли сакури
фото: Київзеленбуд

Сакури розпустилися в одному із парків столиці

Напередодні Нового року в Україну прийшло аномальне потепління. Через незвично теплу погоду у столиці «прокинулися» сакури. Про це повідомив «Київзеленбуд».

«У той час, коли ми загадували єдине найважливіше бажання на всіх, у парку «Наталка» розквітли сакури. Схоже на добрий знак, чи не так? Причиною цього явища стала аномально тепла зима, яка «розбудила» дерева», – йдеться в повідомленні.

У Києві через аномально теплу погоду зацвіли сакури (фото) фото 1

Нагадаємо, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

До слова, до України йде похолодання з опадами, погода найближчими днями погіршиться. Україну накриє антициклон Leonhard.

Теги: Київзеленбуд зима

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