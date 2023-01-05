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Аномальна погода руйнує плани. Де в Україні можна покататися на лижах

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Аномальна погода руйнує плани. Де в Україні можна покататися на лижах
Напрямків для відпочинку серед гір чимало, проте покататися на лижах вдасться не скрізь
фото: glavcom.ua

Кліматологи передбачають, що через глобальне потепління до кінця століття гірськолижний відпочинок в звичному розумінні й узагалі припинить існування

Нині навіть коротка відпустка потрібна багатьом, аби перезавантажитись та отримати новий досвід та враження. У зимовому сезоні-2023 відвідувачів наразі приймають не всі гірськолижні курорти. Про напрямки для відпочинку в горах розповів «Главком». 

Погода в Україні

Цьогоріч тепла погода та відсутність снігу повпливали на роботу гірськолижних курортів. Ба більше, кліматологи передбачають, що через глобальне потепління до кінця століття гірськолижний відпочинок в звичному розумінні й узагалі припинить існування.

До прикладу, перший день нового року побив температурні рекорди в Україні та світі. Таких високих температур узимку не фіксували вже понад 100 років, а така погода притамання середині квітня. Проте вже невдовзі синоптики прогнозують снігопади, тож відпочинок у горах не приречений.

Варто зауважити, що сніг довкола залежить від висоти гір. Так, низькорівневі гірськолижні курорти або використовують штучний сніг, або не працюють. Але для створення штучного снігу також потрібні певні погодні умови: погода не має бути надто теплою або надто вологою, інакше розпилювана вода не зможе замерзнути в повітрі та випасти у вигляді снігу, тож коли зими стають теплішими, технічно виробляти сніг стає все важче або зовсім неможливо.

Аномальна погода руйнує плани. Де в Україні можна покататися на лижах фото 1

Частина українських гірськолижних курортів відкрилася, проте туристи засмучені багном навкола, адже мріяли потрапити в справжню зимову казку. Деякі курорти ще чекають на сніг та оголосять про відкриття сезону найближчим часом.

Гірськолижний комплекс «Плай»


Львівська область
Аномальна погода руйнує плани. Де в Україні можна покататися на лижах фото 2

На офіційних сторінках курорту поки немає інформації про дату відкриття, адже там чекають на сніг. Як мінімум, до 15 січня лижнього сезону не буде. 

Курорт «Красія»


Закарпаття
Аномальна погода руйнує плани. Де в Україні можна покататися на лижах фото 3

На курорті поблизу Ужгорода снігу також поки немає, проте там очікують на відкриття сезону.

Буковель


Івано-Франківська область
Аномальна погода руйнує плани. Де в Україні можна покататися на лижах фото 4

Найвідоміший український курорт посеред гір відкрив сезон наприкінці грудня, тож можна планувати поїздку у серце Карпат. Вартість одного підйому в Буковелі коштує від 105 до 135 грн. Можна купити і абонемент на день, який обійдеться дешевше – від 800 грн.

Що змінилося в Буковелі:

  • святкових розваг та забав цьогоріч не буде, однак туристів потішить новорічна ялинка;
  • відсутнє нічне катання.

Як і в усій Івано-Франківській області, у Буковелі запроваджено планові відключення електроенергії за графіком. Проте сам курорт, більша частина представлених там бізнесів та партнери забезпечили себе альтернативними джерелами живлення.

Як дістатися до курорту

Під кожен потяг заплановані курсування шатлів: вони будуть доставляти на курорт туристів, які планують відпочинок на Буковелі.

Шатл від вокзалу в Татарові до курорту – під кожен рейс Укрзалізниці.

Аномальна погода руйнує плани. Де в Україні можна покататися на лижах фото 5

Придбати квитки можна на офіційному сайті Укрзалізниці, у мобільному застосунку або чат-ботах. Квиток включатиме вартість трансферу до Буковелю. Шатли будуть підвозити пасажирів із потягів:

  • №5/6 Запоріжжя – Рахів;
  • №130/129 Кременчук – Ворохта;
  • №55/56 Київ – Рахів;
  • №57/58 Київ – Ворохта;
  • №95/96Київ – Рахів;
  • №15/16 Харків – Рахів.

Житло

Лише у Буковелі є понад 100 готелів, у яких ціна за ніч для двох стартує від 1250 грн. Загалом же ціни сягають 24 тис. за ніч. Проте можна зекономити: орендувати садибу у сусідніх селах, наприклад, Татарові та Поляниці. До Буковеля звідти щодня їздять автобуси, якими можна дістатися до підіймачів за 15 хвилин.

Драгобрат


Закарпаття
Аномальна погода руйнує плани. Де в Україні можна покататися на лижах фото 6

Найвисокогірніший курорт України також запрошує гостей на відпочинок. Готелі та підйомники запаслися власними генераторами.

У порівнянні із Буковелем, ціни тут залишаються доступними. На різдвяний період можна встигнути забронювати номер за 1 900 грн.

Аномальна погода руйнує плани. Де в Україні можна покататися на лижах фото 7

Проте і тут зі снігом проблеми: тільки де-не-де проблискують білі острівки.

«Захар Беркут»


Львівська область
Аномальна погода руйнує плани. Де в Україні можна покататися на лижах фото 8

Гірськолижний курорт розташований в селі Волосянка неподалік від іншого відомого курорту «Славське». «Захар Беркут» має все необхідне обладнання для роботи витягів та відпочинку у горах: світло по графіку, завжди є тепло, вода та інтернет. Наразі команда комплексу активно працює над забезпеченням всього курорту альтернативними джерелами електроенергії.

«Буковиця»


Львівська область
Аномальна погода руйнує плани. Де в Україні можна покататися на лижах фото 9


Цей молодий курорт уже чекає відвідувачів: «Буковиця» запустила системи штучного снігу і чекає, коли температура впаде до мінусових показників.

Нагадаємо, синоптикиня попередила українців про різку зміну погоди. Пік зниження температури припаде на 6-9 січня.

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Теги: гірські лижі відпочинок Карпати (гори) Буковель

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