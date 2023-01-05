Аномальна погода руйнує плани. Де в Україні можна покататися на лижах

Напрямків для відпочинку серед гір чимало, проте покататися на лижах вдасться не скрізь

Кліматологи передбачають, що через глобальне потепління до кінця століття гірськолижний відпочинок в звичному розумінні й узагалі припинить існування

Нині навіть коротка відпустка потрібна багатьом, аби перезавантажитись та отримати новий досвід та враження. У зимовому сезоні-2023 відвідувачів наразі приймають не всі гірськолижні курорти. Про напрямки для відпочинку в горах розповів «Главком».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Погода в Україні

Цьогоріч тепла погода та відсутність снігу повпливали на роботу гірськолижних курортів. Ба більше, кліматологи передбачають, що через глобальне потепління до кінця століття гірськолижний відпочинок в звичному розумінні й узагалі припинить існування.

До прикладу, перший день нового року побив температурні рекорди в Україні та світі. Таких високих температур узимку не фіксували вже понад 100 років, а така погода притамання середині квітня. Проте вже невдовзі синоптики прогнозують снігопади, тож відпочинок у горах не приречений.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Варто зауважити, що сніг довкола залежить від висоти гір. Так, низькорівневі гірськолижні курорти або використовують штучний сніг, або не працюють. Але для створення штучного снігу також потрібні певні погодні умови: погода не має бути надто теплою або надто вологою, інакше розпилювана вода не зможе замерзнути в повітрі та випасти у вигляді снігу, тож коли зими стають теплішими, технічно виробляти сніг стає все важче або зовсім неможливо.

Частина українських гірськолижних курортів відкрилася, проте туристи засмучені багном навкола, адже мріяли потрапити в справжню зимову казку. Деякі курорти ще чекають на сніг та оголосять про відкриття сезону найближчим часом.

Гірськолижний комплекс «Плай»

Львівська область

На офіційних сторінках курорту поки немає інформації про дату відкриття, адже там чекають на сніг. Як мінімум, до 15 січня лижнього сезону не буде.

Курорт «Красія»

Закарпаття

На курорті поблизу Ужгорода снігу також поки немає, проте там очікують на відкриття сезону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Буковель

Івано-Франківська область

Найвідоміший український курорт посеред гір відкрив сезон наприкінці грудня, тож можна планувати поїздку у серце Карпат. Вартість одного підйому в Буковелі коштує від 105 до 135 грн. Можна купити і абонемент на день, який обійдеться дешевше – від 800 грн.

Що змінилося в Буковелі:

святкових розваг та забав цьогоріч не буде, однак туристів потішить новорічна ялинка;

відсутнє нічне катання.

Як і в усій Івано-Франківській області, у Буковелі запроваджено планові відключення електроенергії за графіком. Проте сам курорт, більша частина представлених там бізнесів та партнери забезпечили себе альтернативними джерелами живлення.

Як дістатися до курорту

Під кожен потяг заплановані курсування шатлів: вони будуть доставляти на курорт туристів, які планують відпочинок на Буковелі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Шатл від вокзалу в Татарові до курорту – під кожен рейс Укрзалізниці.

Придбати квитки можна на офіційному сайті Укрзалізниці, у мобільному застосунку або чат-ботах. Квиток включатиме вартість трансферу до Буковелю. Шатли будуть підвозити пасажирів із потягів:

№5/6 Запоріжжя – Рахів;

№130/129 Кременчук – Ворохта;

№55/56 Київ – Рахів;

№57/58 Київ – Ворохта;

№95/96Київ – Рахів;

№15/16 Харків – Рахів.

Житло

Лише у Буковелі є понад 100 готелів, у яких ціна за ніч для двох стартує від 1250 грн. Загалом же ціни сягають 24 тис. за ніч. Проте можна зекономити: орендувати садибу у сусідніх селах, наприклад, Татарові та Поляниці. До Буковеля звідти щодня їздять автобуси, якими можна дістатися до підіймачів за 15 хвилин.

Драгобрат

Закарпаття

Найвисокогірніший курорт України також запрошує гостей на відпочинок. Готелі та підйомники запаслися власними генераторами.

У порівнянні із Буковелем, ціни тут залишаються доступними. На різдвяний період можна встигнути забронювати номер за 1 900 грн.

Проте і тут зі снігом проблеми: тільки де-не-де проблискують білі острівки.

«Захар Беркут»

Львівська область

Гірськолижний курорт розташований в селі Волосянка неподалік від іншого відомого курорту «Славське». «Захар Беркут» має все необхідне обладнання для роботи витягів та відпочинку у горах: світло по графіку, завжди є тепло, вода та інтернет. Наразі команда комплексу активно працює над забезпеченням всього курорту альтернативними джерелами електроенергії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Буковиця»

Львівська область



Цей молодий курорт уже чекає відвідувачів: «Буковиця» запустила системи штучного снігу і чекає, коли температура впаде до мінусових показників.

Нагадаємо, синоптикиня попередила українців про різку зміну погоди. Пік зниження температури припаде на 6-9 січня.