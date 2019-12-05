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    Уряд пропонує українцям спілкуватися з держорганами через месенджери

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    Уряд пропонує українцям спілкуватися з держорганами через месенджери

    Днями уряд запустив перші чат-консультації для Міністерства соцполітики

    Кабінет міністрів України запускає пілотний проект, який повинен забезпечити взаємодію державних органів з громадянами через популярні месенджери. Про це повідомляє Telegram-канал міністра Кабміну Дмитра Дубілета.

    За його словами, це здешевить вартість одного контакту для бюджету і дозволить обслуговувати громадян якісніше.

    «На відміну від письмових звернень, можна уточнювати інформацію, щоб не футболити, а давати відповідь по суті... Ми запускаємо пілот, який дозволить держслужбовцям відповідати на запити громадян в месенджерах з віддалених робочих місць», - написав Дубілет.

    Він додав, що такий формат взаємодії також дозволити відстежувати випадки неякісних консультацій.

    «На відміну від телефонного дзвінка, паперового відповіді або очного візиту, ми можемо налаштувати алерти і відстежувати випадки неякісних консультацій. Це дозволить нам побудувати правильну фінансову і нефінансову мотивацію для співробітників», - резюмував міністр Кабміну, не назвавши точних термінів запуску цього проекту.

    Він також розповів, що днями уряд запустив перші чат-консультації для Міністерства соцполітики. У найближчі місяці планують охопити всі основні напрямки.

    Напередодні Дубілет виступив за скасування книг обліку для ФОПів. Новий законопроєкт передбачає скасування книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ. 

    Раніше Дубілет розповів про нову методологію перепису населення. За його словами, під час проведення перепису населення в Україні планується використовувати кілька джерел інформації, щоб скласти повну картину про кількість жителів країни.

    Також Дубілет розповів про «безглуздий документообіг у природі» та «дивний ритуал» кадровиків

    Нагадаємо, наразі у Державній митній службі тестують онлайн-систему скарг.
    Крім того Дубілет показав, як скорочується паперовий документообігВін нагадав, що з 1 жовтня уряд заборонив надсилати документи не в електронній формі (за винятком випадків, коли папір передбачено законом).
    Також Дубілет запропонував запустити електронні довіреності для боротьби з рейдерством. Повідомляється, що після запуску проєкту, людина буде отримувати у нотаріуса довіреність як на стандартному паперовому бланку, так і у pdf-файлі з накладеним електронним підписом.

    Раніше повідомлялося, що Дубілет хоче реформувати державні колл-центри. Міністр розповів, що зараз в центральному колл-центрі Кабміну вартість одного звернення в 3-5 разів дорожче, ніж в монобанк. При тому, що зарплати у операторів «неможливо низькі».

    Кабмін державна служба міністр документи технології соціальні мережі уряд населення Дмитро Дубілет
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