Уряд пропонує українцям спілкуватися з держорганами через месенджери



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Днями уряд запустив перші чат-консультації для Міністерства соцполітики

Кабінет міністрів України запускає пілотний проект, який повинен забезпечити взаємодію державних органів з громадянами через популярні месенджери. Про це повідомляє Telegram-канал міністра Кабміну Дмитра Дубілета.

За його словами, це здешевить вартість одного контакту для бюджету і дозволить обслуговувати громадян якісніше.

«На відміну від письмових звернень, можна уточнювати інформацію, щоб не футболити, а давати відповідь по суті... Ми запускаємо пілот, який дозволить держслужбовцям відповідати на запити громадян в месенджерах з віддалених робочих місць», - написав Дубілет.

Він додав, що такий формат взаємодії також дозволити відстежувати випадки неякісних консультацій.

«На відміну від телефонного дзвінка, паперового відповіді або очного візиту, ми можемо налаштувати алерти і відстежувати випадки неякісних консультацій. Це дозволить нам побудувати правильну фінансову і нефінансову мотивацію для співробітників», - резюмував міністр Кабміну, не назвавши точних термінів запуску цього проекту.

Він також розповів, що днями уряд запустив перші чат-консультації для Міністерства соцполітики. У найближчі місяці планують охопити всі основні напрямки.

Напередодні Дубілет виступив за скасування книг обліку для ФОПів. Новий законопроєкт передбачає скасування книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ.

Раніше Дубілет розповів про нову методологію перепису населення. За його словами, під час проведення перепису населення в Україні планується використовувати кілька джерел інформації, щоб скласти повну картину про кількість жителів країни.

Також Дубілет розповів про «безглуздий документообіг у природі» та «дивний ритуал» кадровиків.

Крім того Дубілет показав, як скорочується паперовий документообіг Він нагадав, що з 1 жовтня уряд заборонив надсилати документи не в електронній формі (за винятком випадків, коли папір передбачено законом).

Також Дубілет запропонував запустити електронні довіреності для боротьби з рейдерством . Повідомляється, що після запуску проєкту, людина буде отримувати у нотаріуса довіреність як на стандартному паперовому бланку, так і у pdf-файлі з накладеним електронним підписом.