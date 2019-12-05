Уряд пропонує українцям спілкуватися з держорганами через месенджери
Днями уряд запустив перші чат-консультації для Міністерства соцполітики
Кабінет міністрів України запускає пілотний проект, який повинен забезпечити взаємодію державних органів з громадянами через популярні месенджери. Про це повідомляє Telegram-канал міністра Кабміну Дмитра Дубілета.
За його словами, це здешевить вартість одного контакту для бюджету і дозволить обслуговувати громадян якісніше.
«На відміну від письмових звернень, можна уточнювати інформацію, щоб не футболити, а давати відповідь по суті... Ми запускаємо пілот, який дозволить держслужбовцям відповідати на запити громадян в месенджерах з віддалених робочих місць», - написав Дубілет.
Він додав, що такий формат взаємодії також дозволити відстежувати випадки неякісних консультацій.
«На відміну від телефонного дзвінка, паперового відповіді або очного візиту, ми можемо налаштувати алерти і відстежувати випадки неякісних консультацій. Це дозволить нам побудувати правильну фінансову і нефінансову мотивацію для співробітників», - резюмував міністр Кабміну, не назвавши точних термінів запуску цього проекту.
Він також розповів, що днями уряд запустив перші чат-консультації для Міністерства соцполітики. У найближчі місяці планують охопити всі основні напрямки.
Напередодні Дубілет виступив за скасування книг обліку для ФОПів. Новий законопроєкт передбачає скасування книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ.
Раніше Дубілет розповів про нову методологію перепису населення. За його словами, під час проведення перепису населення в Україні планується використовувати кілька джерел інформації, щоб скласти повну картину про кількість жителів країни.
Також Дубілет розповів про «безглуздий документообіг у природі» та «дивний ритуал» кадровиків.
Раніше повідомлялося, що Дубілет хоче реформувати державні колл-центри. Міністр розповів, що зараз в центральному колл-центрі Кабміну вартість одного звернення в 3-5 разів дорожче, ніж в монобанк. При тому, що зарплати у операторів «неможливо низькі».