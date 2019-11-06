У глави Мін'юсту буде ще один заступник. Кабмін схвалив ряд кадрових призначень



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Міністр юстиції Денис Малюська отримав ще одного заступника Фото: Даша Дот

Уряд також призначив очільників Національного агентства з питань державної служби та Державної служби геології та надр

6 листопада Кабінет Міністрів на своєму засіданні схвалив низку кадрових рішень.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

Уряд, зокрема, призначив Віталія Василика заступником Міністра юстиції Дениса Малюськи.

Також уряд призначив (з 8 листопада) на посади переможців відповідних конкурсів:

Головою Національного агентства з питань державної служби – Олександра Стародубцева;

Головою Державної служби геології та надр – Романа Опімаха.

Крім того, уряд погодив призначення:

Василя Балабая, виконуючим обов’язки генерального директора Державного підприємства «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь»;

Олександра Попова, виконуючим обов’язки директора Державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ»;

Бориса Нетака, директором Державного підприємства «Дніпровський електровозобудівний завод».

Уряд також тимчасово призначив виконувати обов'язки державного секретаря Міністерства соціальної політики Тетяну Видмиш.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів створив Національну комісію зі стандартів державної мови.