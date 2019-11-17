У профспілці розповіли, як захищали працівників Нацбанку від реформ Гонтарєвої



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Голова профспілки держслужбовців говорить, що його організація захистила чотири тисячі працівників Нацбанку у 14 областях

Ми вели довгі перемовини і не давали звільняти людей майже дев’ять місяців, - Піжук

Голова профспілки держслужбовців Юрій Піжук розповів, що профспілки дев’ять місяців не дозволяли звільняти працівників Національного банку під час «трансформації», які проводила тодішня керівниця фінансової установи Валерія Гонтарєва. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Коли пані Гонтарєва «трансформувала» (хоча це дуже дивний термін, якого нема в законодавстві) Національний банк, були порушені процедури погодження з профспілками», - пояснив Піжук.

За словами голови профспілки держслужбовців, роботодавець може змінити структуру організації, це його право, «але порушувати трудове законодавство ми не дозволимо».

«Наші первинні органи вступили в трудові спори у 14 областях. Мова йшла про чотири тисячі вивільнених людей по всій країні. Ми вели довгі перемовини і не давали звільняти людей майже дев’ять місяців. За цей період люди отримали зарплати, а при вивільненні – досить серйозні компенсації», - зазначив Піжук.

Голова профспілки стверджує, що саме враховуючи цей попередній досвід, «наразі нагадуємо урядовій стороні на необхідності дотримання визначених законодавством процедур».

Як повідомлялося, минулого року під час презентації бюджету на 2019 рік, Мінфін представив чотири показники, за рахунок яких мав бути збалансований бюджет. Серед них два прямо стосувались державних службовців. Зокрема замороження видатків на функціонування державних органів на рівні 2018 року та скорочення на 30% державних службовців в райдержадміністраціях.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав знизити витрати на утримання чиновників на 10%. З 2020 року на 18,5 тисяч скорочується гранична чисельність працівників райдержадміністрацій. Зараз таких близько 48 тисяч.

У червні цього року уряд видав постанову, що передбачала фактичне скорочення працівників райадміністрацій на 50%, адже представники сформованих Об’єднаних територіальних громад перебрали на себе більшість функцій райадміністрацій. Відповідна постанова про скорочення була прийнята ще на початку місяця, але її досі не оприлюднено. Відповідно, процес звільнення ще не запущений. І хоча в Кабміні й запевняють, що намагатимуться знайти звільненим роботу в нових громадах, очевидно, що вдасться працевлаштувати далеко не всіх.

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