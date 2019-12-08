Новий керівник Агентства держслужби хоче спростити процедуру звільнення чиновників



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Олександр Стародубцев говорить, що нова владна команда вирішила перезавантажити службовців категорії «А» - керівні посади і заступники керівників центральних органів виконавчої влади

«Можна буде звільняти з попередженням за місяць, це досить людяна умова», - вважає Стародубцев

Зараз механізм звільнення держслужбовців визначає Трудовий кодекс, який був ухвалений ще 1971 року, тому звільняти людей важко. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів новий голова Національного агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев.

За словами керівника Агентства, нова владна команда вирішила перезавантажити службовців категорії «А» - керівні посади і заступники керівників центральних органів виконавчої влади. «Ми домоглися, що звільнення тепер можна робити простіше, але лишилася ще одна норма, яку ми маємо скасувати, після чого можна буде звільняти з попередженням за місяць, це досить людяна умова», - вважає Стародубцев.

Нагадаємо, мова йде про законопроект 2260. Його автори стверджують, що цей закон убезпечить людей від звільнення за політичним мотивами.

«Це механізм працює в обидва боки. Якщо ми спрощуємо звільнення, це означає, що хороші люди можуть звільнити поганих, а також те, що погані люди можуть звільнити хороших. Тобто, ми спрощуємо закон для всіх», - пояснює Стародубцев, який важжає, що «з державною службою треба щось терміново робити».

Керівник Нацдержслужби переконаний, що після зміни керівництва в країні, треба змінювати і людей, від яких залежить реалізація всього, «з чим прийшла нова влада».

«Як це зробити, якщо держслужбовці кажуть: «а ти мене не звільниш»? Давати письмові доручення? Але хіба зараз десь в компаніях використовують письмові доручення? Як правило десь в месенджері створюється група, або керівник викликає на летучку і ставить завдання. Керівник «включає» у роботу ту людину, якій все це цікаво і потрібно. У бізнесі такі речі сприймають як певний формалізм. Ви не вмотивуєте людей мріяти і бажати змін з допомогою вчасно нарахованих рангів, посадових інструкцій чи письмових доручень керівника», - вважає Стародубцев.

Як повідомлялося, 6 листопада Кабмін призначив екскерівника ProZorro Олександра Стародубцева головою Національного агентства з питань державної служби.

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