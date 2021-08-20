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    Новий очільник Харківщини змінює правила в області – правозахисник

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    Олександр Скакун призначений виконувачем обов'язки голови Харківської ОДА - Новий очільник Харківщини змінює правила в області – правозахисник
    Олександр Скакун призначений виконувачем обов'язки голови Харківської ОДА
    Фото: kharkivoda.gov.ua

    Скакун з 2017 року працює на посаді заступника голови ОДА

    Після призначення Олександра Скакуна виконуючим обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації почалися кадрові чистки місцевих чиновників. Про це повідомив правозахисник Сергій Наумович на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Призначений в понеділок виконуючий обов'язки голови Харківської обласної держадміністрації Олександр Скакун вирішив розмашисто зайнятися кадровими питаннями. Під роздачу потрапили як чиновники, так і Нацкорпус в Харкові. Екс-голова обласної ради Артур Товмасян відправився на вільні хліби. До того ж він отримав підозру в неправомірній вигоди та відправився на допити НАБУ до Києва, а на його місце була призначена 79-ма голосами (з 85) Тетяна Єгорова-Луценко з «Слуги народу». Майже одноголосно, якщо не брати до уваги «ЄС», зрозуміло. Виходить так, що Банкова взяла під повний контроль харківську ОДА бліцкригом», – написав Наумович.

    Він нагадав, що Олександр Скакун з 2017 року працює на посаді заступника голови ОДА під керівництвом трьох голів – Юлії Світличної, Олексія Кучера та нещодавно звільненої Айни Тимчук.

    Також блогер згадав російсько-українсько-ізраїльського підприємця, який «прилетів до Харкова лобіювання питання, що пов'язані з виборами мера Терехова». За словами правозахисника, олігарх не отримав аудієнцію у нового губернатора, як розраховував.
    «Схоже, що в Харкові змінюються правила, а це означає, що буде цікаво», – підсумував Наумович.

    Напередодні Харківська облрада звільнила з посади голову та обрала йому заміну.

    А 11 серпня Зеленський відправив у відставку голову Харківської ОДА Айне Тимчук.

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    Теги: державна служба чиновник Харківщина уряд
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    Новий очільник Харківщини змінює правила в області – правозахисник