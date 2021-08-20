  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Два начальники обласних управлінь Нацполіції напередодні Дня Незалежності заявили про відставку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Анатолій Дмитрієв три роки очолював поліцію Чернівецької області - Два начальники обласних управлінь Нацполіції напередодні Дня Незалежності заявили про відставку
    Анатолій Дмитрієв три роки очолював поліцію Чернівецької області
    Фото: МВС

    Рубель і Дмитрієв 20 серпня подали у відставку

    Начальники двох обласних управлінь сьогодні заявили, що йдуть у відставку. Спочатку, як вже повідомляв «Главком», очільник Головного управління Національної поліції в Харківській області Андрій Рубель повідомив про звільнення з посади. Рубель очолив харківську поліцію у грудні 2020 року.

    За даними ЗМІ, замість нього призначено на посаду керівника Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Станіслава Перліна.

    Поліцію Харківщини очолить директор НДЕКЦ Станіслав Перлін
    Поліцію Харківщини очолить директор НДЕКЦ Станіслав Перлін

    Також начальник Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв подав у відставку. Він три роки очолював поліцію області.

    Дмитрієв подякував колегам з інших відомств за плідну співпрацю. Він заявив, що за ці три роки Чернівецька область була найбезпечнішою в Україні.

    «Я мав високу честь три роки очолювати Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області - за цей час ми займали лідируючу позицію в державі за рівнем безпеки і довіри населення – без «смотрящих», без злодіїв в законі і з низькою криміногенною обстановкою серед областей України», – написав він.

    Дмитрієв зазначив, що не буде зупинятися на досягненнях і буде надалі докладати зусиль для спокою громадян.

    Нагадаємо, що на минулому тижні відбулася зміна керівника поліції Києва. Замість Андрія Крищенка, який займав посаду з 2015 року, призначили Івана Вигівського з Полтави.

    Нагадаємо, 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

    При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давід Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.

    Після звільнення Арсена Авакова з посади голови МВС про своє рішення звільнитися повідомив його радник Зорян Шкіряк.

    16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС.

    Існує думка, що внутрішня політика чинної влади та раптова відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова можуть призвести до фактичного розвалу системи МВС, яке в нинішніх умовах перекриває як внутрішні й зовнішні виклики, так і кризові ситуації.

    Читайте також:
    Теги: Національна поліція України МВС відставка Харківщина Чернівецька область уряд звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Два начальники обласних управлінь Нацполіції напередодні Дня Незалежності заявили про відставку