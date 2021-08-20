Два начальники обласних управлінь Нацполіції напередодні Дня Незалежності заявили про відставку

Рубель і Дмитрієв 20 серпня подали у відставку

Начальники двох обласних управлінь сьогодні заявили, що йдуть у відставку. Спочатку, як вже повідомляв «Главком», очільник Головного управління Національної поліції в Харківській області Андрій Рубель повідомив про звільнення з посади. Рубель очолив харківську поліцію у грудні 2020 року.

За даними ЗМІ, замість нього призначено на посаду керівника Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Станіслава Перліна.

Поліцію Харківщини очолить директор НДЕКЦ Станіслав Перлін

Також начальник Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв подав у відставку. Він три роки очолював поліцію області.

Дмитрієв подякував колегам з інших відомств за плідну співпрацю. Він заявив, що за ці три роки Чернівецька область була найбезпечнішою в Україні.

«Я мав високу честь три роки очолювати Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області - за цей час ми займали лідируючу позицію в державі за рівнем безпеки і довіри населення – без «смотрящих», без злодіїв в законі і з низькою криміногенною обстановкою серед областей України», – написав він.

Дмитрієв зазначив, що не буде зупинятися на досягненнях і буде надалі докладати зусиль для спокою громадян.

Нагадаємо, що на минулому тижні відбулася зміна керівника поліції Києва. Замість Андрія Крищенка, який займав посаду з 2015 року, призначили Івана Вигівського з Полтави.

Нагадаємо, 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давід Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.

Після звільнення Арсена Авакова з посади голови МВС про своє рішення звільнитися повідомив його радник Зорян Шкіряк.

16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС.

Існує думка, що внутрішня політика чинної влади та раптова відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова можуть призвести до фактичного розвалу системи МВС, яке в нинішніх умовах перекриває як внутрішні й зовнішні виклики, так і кризові ситуації.

Читайте також: