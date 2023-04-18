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Обійми песиків хібукі: на Донеччині запровадили унікальну психологічну терапію для дітей

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Обійми песиків хібукі: на Донеччині запровадили унікальну психологічну терапію для дітей
До кожної іграшки додають дві книжки – маленький комікс та трохи більшу, з текстами та картинками про історію хібукі – хто він та звідки
фото: Метінвест

Хібукі – це м’яка іграшка, песик із сумними очима розміром з новонародженого, яку легко обіймати дитині

Діти з Покровська та Мирнограда, що на Донеччині, отримали програму психологічної підтримки – «хібукі-терапію», яка була розроблена в Ізраїлі. Профінансувала програму гуманітарна ініціатива «Рятуємо життя» Групи Метінвест.

Кожна дитина, яка бере участь у програмі, отримує іграшкового собаку хібукі, яку психологи та психотерапевти вважають одним із найкращих інструментів подолання травматичного та посттравматичного синдрому.

Хібукі – це м’яка іграшка, песик із сумними очима розміром з новонародженого, яку легко обіймати дитині. Собака дуже м’яка й приємна на дотик, виготовлена із безпечної та стійкої тканини. У перекладі «хібукі» означає «обійми»: песик завжди поруч із дитиною, і здатен дарувати відчуття безпеки цілодобово.

Терапія полягає в тому, що дитина переносить на іграшку свої переживання і страхи та, говорячи від імені собачки, проживає власний досвід, не замикається на своїй психотравмі, а розповідає про переживання та почуття. У дитини формується досвід розуміння свого стану та потреб, піклування про себе через хібукі.

«Я звернулася за підтримкою до компанії Метінвест, і вона швидко відгукнулась на прохання. Тут добре розуміють, що психологічне здоров’я дітей - на першому місці, і ми вдячні компанії за те, що вона опікується мешканцями громади та їхніми дітьми», – говорить координаторка проєкту, заступниця голови Покровської міської військової адміністрації Олена Харчевна.

Хібукі-терапія допомогла багатьом дітям із різних країн світу. Вона застосовується не лише в Ізраїлі, а й в Америці та Японії. Торік, завдяки ізраїльській психотерапевтці Дафні Шарон-Максімов, методику почали впроваджувати в Україні.

Метінвест профінансував виготовлення 120 собак-хібукі для покровських та мирноградських дітлахів. До кожної іграшки додають дві книжки – маленький комікс та трохи більшу, з текстами та картинками про історію хібукі – хто він та звідки, що відчуває і чим може поділитися зі своїм господарем. Ці книжки та додатковий елемент – кишенька на животику собачки – з’явилися спеціально для українських дітей, і є додатковими інструментами терапії хібукі.

Як відомо, ініціативу «Рятуємо життя» створила Група Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну. За рік повномасштабної війни проєкт допоміг майже 500 тисячам людей на суму 8,4 млн євро. Українці отримали понад 4 тисячі тонн харчових продуктів і засобів гігієни, а лікарні – медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на понад 246 тисяч євро. Серед основних напрямів роботи «Рятуємо життя» – протезування та реабілітація військових та мирних жителів, а також психологічне відновлення жінок і дітей.

Теги: дитина реабілітація піклування українці

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