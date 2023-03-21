Готуємося до Великодня: рецепти пасок на будь-який смак

У 2023 році українці святкуватимуть Великдень 16 квітня

До світлого свята Воскресіння Хрестового залишається менше місяця, а отже, саме час зайнятися пошуком ідеального рецепту окраси великоднього столу – паски. Приготування традиційної страви має свої особливості, але досвідчені кулінари України допоможуть розібратися навіть новачку.

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Класичний рецепт паски від Клопотенка

Рецептом класичної паски на своєму YouTube-каналі поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.

Інгредієнти

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750-800 грамів пшеничного борошна

220 мл теплого молока 2, 5%

25 грамів живих дріжджів

1 яйце + 1 жовток

2 столових ложки сметани 20%

225 грамів цукру + 1 столова ложка для опари

10 грамів ванільного цукру

1 апельсин (за бажанням)

100 грамів м'якого вершкового масла 82,5%

2 столових ложки соняшникової олії

25 мл коньяку/віскі/рому (за бажанням)

100 грамів родзинок/цукатів

200 грамів цукрової пудри

дрібка солі

декоративна посипка

Приготування

Починаємо з приготування опари. Нагрійте в сотейнику молоко та покришіть у нього дріжджі. Добре перемішайте їх до розчинення. Додайте цукор і знову перемішайте, доки цукор не розчиниться. Накрийте рушником або харчовою плівкою та залиште в теплому місці на 20 хвилин.

Опара має збільшитися у два рази. Додайте в неї одне яйце та один жовток. Засипте цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Додайте м'яке масло кімнатної температури та сметану.

Добре перемішайте все вінчиком. За бажанням натріть цедру апельсина на дрібній тертці та додайте до суміші з опарою.

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Насипте борошно та перемішайте тісто лопаткою до однорідності. За бажанням можна додати міцний алкоголь.

Вимісіть м'яке тісто протягом приблизно 10 хвилин. Воно не повинно липнути до рук. Сформуйте з нього кулю та викладіть у велику глибоку миску, змащену соняшниковою олією. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на годину для підйому.

Тісто повинне збільшитися в об'ємі у 2-3 рази. Обімніть тісто та знову сформуйте кулю. Ще раз залиште для підйому на 40 хвилин, щоб отримати повітряну та легку паску. Вмісіть у нього родзинки.

Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів у режимі конвекції. Наповніть паперові або металеві форми тістом, але лише на 2/3 об'єму. Залиште форми в теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми.

Випікайте паски в духовці протягом 20-35 хвилин. Перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою. Готові паски повністю остудіть і прикрасьте улюбленою глазур'ю. Можна насолоджуватися!

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Бабусина паска від Лізи Глінської

Українська кулінарка Єлизавета Глінська ділилася традиційним рецептом львівської паски, якому понад 100 років. Саме за ним пекли святкову випічку її мама та бабуся.

Інгредієнти

Розрахунок на 5 форм, діаметр – 11 см, висота – 10 см

Для опари:

300 мл молока (1,2 склянки*)

50 г свіжих дріжджів (½ стандартної пачки)

50 г цукру (2 ст. л. з гіркою)

200 г борошна (1,25 склянки)

Об'єм склянки – 250 мл

Для тіста:

150 г цілих яєць (3 шт.)

40 г жовтків (2 шт.)

130 г вершкового масла (0,7 пачки)

30 мл рослинної олії (1,5 ст. л.)

120 г цукру (6 ст. л.)

20 мл горілки (1 ст. арк.)

3 г солі (щіпка)

700 г борошна (4,4 склянки)

200 г родзинок (1,25 склянки).

Приготування

Почнемо приготування з опари. Для неї знадобиться 300 мл молока, 200 г борошна, 50 г цукру і 50 г свіжих пресованих дріжджів. Молоко має бути кімнатної температури або трохи тепле. Відправляємо в миску молоко, цукор та свіжі пресовані дріжджі. Перемішуємо. Додаємо борошно та перемішуємо. Накриваємо суміш харчовою плівкою та відправляємо настоятися приблизно на годину в тепле місце.

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Для тіста беремо 700 г борошна, 3 яйця та окремо 2 жовтки, 130 г вершкового масла, 120 г цукру, 30 мл олії, 20 мл горілки, 3 г солі та цедра 1 лимона. До миски відправляємо яйця, цукор і перемішуємо. Додаємо горілку для розпушування тіста. Додаємо цедру лимона. Сіль додаємо в борошно, і олію з’єднуємо з вершковим. Вершкове масло має бути кімнатної температури (жирність 82%).

Просіюємо борошно через сито, відправляємо туди опару та яйця з цукром, лимонну цедру. Замішуємо тісто, з’єднавши всі інгредієнти. Як тільки борошно зволожилося, перекладаємо тісто на стіл і вимішуємо. Тісто має стати еластичним та відлипати від столу. Додатково муку не додавати. Замішуємо тісто хвилин 10. Воно не повинне липнути до рук.

Беремо ємність, змащуємо олією і кладемо туди тісто. Закриваємо ємність та відставляємо у тепле місце на 2 години.

Беремо олію, змащуємо єю стіл і свої ручки, перекладаємо тісто на стіл. Додаємо на тісто родзинки (попередньо промиті теплою водою і висушені). Ділимо тісто на 5 частин і підкочуємо тісто, щоб верхівка була рівною.

Перекладаєте тісто у форми, виставляєте на лист і відставляєте в тепле місце приблизно на годину.

Дістаємо пасочки й змащуємо їх глазуруванням (1 жовток та 1 ч. л. молока). Відправляйте паски випікатися при температурі 160 градусів приблизно 30–35 хвилин. Готовність можна перевіряти дерев’яною шпажкою.

Традиційна паска за сімейним рецептом

Традиційна українська паска готується на дріжджовому тісті, з додаванням значної кількості здоби. Виходить не надто суха й не дуже волога, у міру солодка. Перевіреним рецептом поділилася кулінарка на YouTube-каналі Onyshkevychi.

Інгредієнти

борошно - 1,5 кг

молоко - 500 мл

яйця - 10 шт.

вершкове масло - 200 г

дріжджі (пресовані) - 50 г

цукор - 300 г

ванільний цукор - 20 г

сіль - 1/2 ч. л.

суміш сухофруктів(родзинки, журавлина, вишня) - 200 г

цедра одного лимона

Орієнтовно має вийти 5 шт. діаметром 11 см і 2 шт. діаметром 14 см.

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Приготування

Залийте сухофрукти окропом на 10 хвилин, потім просушіть на рушнику.

Додайте в миску тепле молоко, пресовані дріжджі, 3 ст. л. цукру від загальної кількості. Все ретельно перемішайте. Туди ж додайте 6 ст. л. борошна від загальної кількості.

Накрийте опару рушником і залиште піднятися хвилин на 15.

Збийте яйця з цукром і ванільним цукром до однорідності.

Додайте опару до кілограма борошна, туди ж додайте збиті з цукром яйця. Все гарно вимісіть. Має вийти рідкувата маса. Накрийте її рушником і залиште на 30 хвилин.

Перемішайте сухофрукти з родзинками.

До тіста додайте ледь тепле розтоплене вершкове масло, цедру лимона, сіль, родзинки.

Замішуйте тісто, поступово додаючи борошно (400-500 грамів). Місити треба довго, хвилин 10, але легенько.

Коли тісто почне відходити від країв миски і не липнутиме до рук, обімніть його і залиште в мисці під рушником. Дайте підійти в теплому місці, поки воно не збільшиться в обсязі удвічі.

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Перемніть тісто і почніть формувати паски. Викладайте у форму, заповнюючи на 1/3. Дайте тісту підійти під плівкою.

Духовку розігрійте попередньо до 160 градусів. Випікайте близько 1 години. Охолодіть на решітці і прикрасьте на ваш смак.

Краффін паска від Лізи Глинської

Якщо вам уже набридли класичні рецепти пасок, то на допомогу прийдуть краффіни. Це гібрид листкового круасана й мафіна. Випікається з дріжджового тіста, яке дуже добре розшарувалося, і змащується вершковим маслом. Як прошарок та прикрасу використовують сухофрукти, горіхи, шоколад. Можна також використовувати начинки у вигляді карамелі, ганашу чи кулі.

Інгредієнти

Для опари:

300 мл молока (1,2 склянки об'ємом 250 мл)

20 г цукру (1 ст. л.)

5 г сухих дріжджів (або 15 г пресованих)

150 г борошна (1 стакан об'ємом 250 мл)

Для тіста:

опара

100 г яєць (2 шт)

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

5 г солі (0,5 ч. л.)

500 г борошна (3 склянки об'ємом 250 мл)

100 г вершкового масла (0,5 пачки, розм'якшеного) – для тіста

100 г вершкового масла (0,5 пачки, розм'якшеного) – для шарів

Приготування

Спочатку приготуємо опару. З'єднуємо дріжджі з борошном та перемішуємо. Якщо сухі дріжджі, то змішуємо їх із борошном. Якщо пресовані, то розчиняємо їх у теплому молоці (не вище 40 градусів). У злегка тепле молоко додаємо цукор і борошно з дріжджами. Перемішуємо до однорідності. Накриваємо рушником і прибираємо в тепле місце.

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Для приготування тіста змішуємо яйця з цукром та сіллю, перемішуємо. Додаємо опару, просіваємо борошно через сито, додаємо розм'якшене вершкове масло. Вимішуємо тісто та перекладаємо його в миску. Накриваємо рушником і прибираємо в тепле місце на 1 годину.

Поділяємо тісто на 6 рівних частин. Формуємо кульки, накриваємо їх харчовою плівкою. Паралельно проціджуємо родзинки, зливаємо сироп. Розкочуємо тісто в прямокутник, розміром приблизно 30*40 см, товщиною 3 мм. Промащуємо поверхню тесту розм'якшеним вершковим маслом. Випікаємо в формах при температурі 180 градусів, 30-35 хвилин. Готово!