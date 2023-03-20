Зустріч Путіна із Сі Цзіньпіном, пакет допомоги Україні від США. Головне за 20 березня

Під час розмови з Сі Цзіньпіном російський диктатор Путін заявив, що нібито Росія готова до переговорів з Україною, а також обіцяє розглянути китайський «мирний план»

Зустріч Путіна із Сі Цзіньпіном, США розповіли свої очікування відк контакту Пекіну а Москви, росіяни вже готуються до поразки,Рада відправила у відставку двох міністрів, Міністри країн ЄС ухвалили рішення щодо боєприпасів, США оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Ці та інші події 20 березня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Зустріч Путіна із Сі Цзіньпіном за коротким столом

До Москви сьогодні, 20 березня, прилетів лідер Китаю Сі Цзіньпін. Глава КНР зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Для очільника КНР це перший державний візит у РФ за чотири роки.

Під час розмови з Сі Цзіньпіном російський диктатор Путін заявив, що нібито Росія готова до переговорів з Україною, а також обіцяє розглянути китайський «мирний план». Диктатор також додав, що з повагою ставиться до пропозицій Китаю по урегулюванню «української кризи», як називає війну в Україні Пекін.

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Фотографія меню обіду президента Росії Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна з'явилася в мережі. Під час неформальної зустрічі російський диктатор та глава Китаю їли морепродукти та оленину.

США розповіли свої очікування від зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна

США сподіваються, що лідер КНР Сі Цзіньпін використає візит до Москви, щоб просувати ідею про припинення вогню в Україні, розповів держсекретар Ентоні Блінкен. При цьому Вашингтон наполягає, щоб такий проект «підтверджував суверенітет України».

Контрнаступ – на Паску? Росіяни вже готуються до поразки

«Росіяни вірять, що українці підуть у контрнаступ, і це добрий знак. Раз вони вже перейшли в захист, то вони вже програли цю війну», – бадьоро описував нинішній стан справ на фронті міністр оборони Олексій Резніков на тлі чергової зустрічі в форматі «Рамштайн». Тим часом українська розвідка повідомляє, що росіяни активно готуються до оборони Криму та півдня Херсонської області, що межує з півостровом, побоюючись морської десантної операції.

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Рада відправила у відставку двох міністрів

Верховна Рада сьогодні проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна та віце-прем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Колективний Путін. Початок розпаду

Видача палатою досудового провадження Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі ордера на арешт Володимира Путіна – без перебільшення поворотний момент. Підозра у скоєнні військового злочину, яким є «незаконна депортація населення та незаконне переміщення населення з окупованих районів України до Російської Федерації, що завдало шкоди українським дітям» кардинально змінює ставлення міжнародного співтовариства до господаря Кремля.

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки сьогодні, 20 березня, оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $350 млн. Про це заявив держсекретаря США Ентоні Блінкена, пише The Guardian.

Нагадаємо 390 доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 13 авіаційних та чотири ракетних удари, а також здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Закінчить як Каддафі? Сім красномовних історій для Путіна, що отримав ордер на арешт

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якого підозрюють у незаконній депортації дітей із окупованих територій України. Російський диктатор став третім чинним главою держави, арешту якого зажадав МКС, але президентів переслідували й інші міжнародні суди, іноді вже після того, як ті залишали свою посаду.

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Боєприпаси для ЗСУ. Міністри країн ЄС ухвалили рішення

Міністрам закордонних справ країн Європейського союзу вдалося досягнути прогресу у питанні спільної закупівлі боєприпасів для України. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікардо Йозвяка в Twitter.