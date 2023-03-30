Генерал Міллі повідомив, скільки «вагнерівців» зараз воює у Бахмуті

Українці ведуть дуже ефективну оборону, яка дуже дорого обходиться росіянам

Близько 6 тис. найманців ПВК «Вагнера» беруть участь у боях за Бахмут Донецької області. Також там воюють десь 20-30 тис. завербованих рекрутів. Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє CNN.

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«Зараз вони («вагнерівці» – ред.) ведуть бойові дії переважно в Бахмуті. Там близько 6 тис. або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 або 30 тис. рекрутів, яких вони набирають, багато з яких вийшли з в'язниць», – зазначив Міллі.

Американський генерал наголосив, що група найманців зазнає величезних втрат в районі Бахмута, назвавши бій за місто «бійнею» для росіян.

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«Українці ведуть дуже ефективну оборону, яка, як доведено, дуже дорого обходиться росіянам. Приблизно за останні 20-21 день росіяни не досягли жодного прогресу в Бахмуті та навколо нього. Тож це бійня для росіян. Вони отримують удари в районі Бахмуту, і українці воюють дуже, дуже добре», – підкреслив Міллі.

Нагадаємо, ЗСУ показали, як одним пострілом знищили склад БК та техніку росіян біля Бахмута.

Нагадаємо, триває 400-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.