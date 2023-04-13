Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українець здійснив спробу самоспалення біля генконсульства у Кракові: подробиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українець здійснив спробу самоспалення біля генконсульства у Кракові: подробиці
У тяжкому стані чоловік був доставлений до лікарні
фото: rmf24.pl

Стан українця критичний.

У Польщі біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець здійснив спробу самоспалення. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

У тяжкому стані громадянин був доставлений до лікарні. Лікарі нині надають йому термінову медичну допомогу. Стан українця критичний.

«Генеральне консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, аби встановити причину та всі обставини трагедії. Консули також тримають на контролі надання медичної допомоги громадянину, встановлюють зв‘язок із його рідними» – повідомив Ніколенко.

Прес-офіцер Головного управління міської поліції Кракова Пьотр Шпех розповів, що 63-річний українець стояв у черзі до консульства, а потім почав «поводитися нераціонально».

«Він почав вигукувати гасла українською мовою, після чого підпалив себе легкозаймистою речовиною та втік», – заявив речник поліції.

Нагадаємо, у польському Мисловіце на трасі А4 зіткнулися два мікроавтобуси. Один з них перевозив українців. Зазначається, дорожньо-транспортна пригода сталась у ніч проти 11 квітня. Двох чоловіків з України госпіталізували з різними травмами.

Читайте також: Скандал у Польщі. Як не допустити антиукраїнських настроїв і продовжити експорт

Теги: скандал розслідування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Винні Буданов та Залужний. Зірка «Кварталу» насмішив пародією на скандальну розмову Пригожина
30 березня, 13:24
Катерина Осадча: Велике бажання подивитися в очі цьому покидьку
Осадча припустила, що скоро за гратами опиниться відомий український режисер
13 березня, 13:26
Гаррі Поттер офіційно повертається: тепер це буде серіал з новими акторами
Гаррі Поттер офіційно повертається: тепер це буде серіал з новими акторами
Вчора, 22:32
Російські в’язні на війні в Україні: щонайменше 1000 зеків загинуло з початку цього року
Російські в’язні на війні в Україні: щонайменше 1000 зеків загинуло з початку цього року
19 березня, 07:14
ЗНО з історії України не буде. Письменниця Ніцой розповіла про наслідки
ЗНО з історії України не буде. Письменниця Ніцой розповіла про наслідки
22 березня, 19:16
Триває пошук трьох цивільних осіб, які можуть бути під завалами
Загинув водій швидкої, поранена дитина: прокурори Київщини фіксують наслідки атаки
22 березня, 09:23
За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів
Підтримували «вагнерівців» та закликали до захоплення влади: СБУ затримала кремлівських агітаторів
6 квiтня, 15:34
Окупанти продовжують жорстоко і цинічно вбивати українських полонених
Страта українського військового та нова угода між Україною та Канадою: головне за ніч
Вчора, 08:22
Генеральний прокурор додав, що 99 з гаком відсотків усіх справ про військові злочини, скоєні проти українців, переслідуватимуться і розглядатимуться в Україні
Військові злочини росіян. Генпрокурор назвав загальну кількість справ
Сьогодні, 06:45

Соціум

Українець здійснив спробу самоспалення біля генконсульства у Кракові: подробиці
Українець здійснив спробу самоспалення біля генконсульства у Кракові: подробиці
Страшна негода у Флориді: аеропорт та школи закриті через сильну повінь
Страшна негода у Флориді: аеропорт та школи закриті через сильну повінь
Катастрофа в РФ: росіян під час посадки гелікоптера залило керосином
Катастрофа в РФ: росіян під час посадки гелікоптера залило керосином
Британська розвідка пояснила, чому Росія скасовує паради на 9 травня
Британська розвідка пояснила, чому Росія скасовує паради на 9 травня
Убивство пропагандиста Татарського. ФСБ нарешті знайшла «український слід»
Убивство пропагандиста Татарського. ФСБ нарешті знайшла «український слід»
«Ми навіть не знаємо, хто це стріляє». Жителі Брянщини просять негайної евакуації (відео)
«Ми навіть не знаємо, хто це стріляє». Жителі Брянщини просять негайної евакуації (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Одна Україна щодня ховає своїх синів, а друга – почала зневажати армію
25K
Розтрощені стіни, вибиті двері: що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі (фото)
24K
Шість вантажівок «ГАЗ-66» передали для тероборони Вінниччини
20K
В Україні зафіксовано землетрус
15K
«Ми навіть не знаємо, хто це стріляє». Жителі Брянщини просять негайної евакуації (відео)
13K
Війна дронів. Куди зникли Байрактари і чи з'являться в Україні власні «Шахеди»

Новини

Волонтерка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)
Сьогодні, 08:16
Військові злочини росіян. Генпрокурор назвав загальну кількість справ
Сьогодні, 06:45
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
Сьогодні, 06:30
ЗСУ змушені використовувати у боях трофейні російські танки: експерти пояснили причину (фото)
Сьогодні, 04:38
«Угорці платять за ножа, яким відрізали голову українському солдату» – радник Зеленського
Сьогодні, 04:00
Бомбардувальники, винищувачі та гелікоптери. Скільки всього авіаційної техніки ворог тримає у Білорусі
Сьогодні, 03:29

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту