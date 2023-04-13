Українець здійснив спробу самоспалення біля генконсульства у Кракові: подробиці

У тяжкому стані чоловік був доставлений до лікарні

Стан українця критичний.

У Польщі біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець здійснив спробу самоспалення. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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У тяжкому стані громадянин був доставлений до лікарні. Лікарі нині надають йому термінову медичну допомогу. Стан українця критичний.

«Генеральне консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, аби встановити причину та всі обставини трагедії. Консули також тримають на контролі надання медичної допомоги громадянину, встановлюють зв‘язок із його рідними» – повідомив Ніколенко.

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Прес-офіцер Головного управління міської поліції Кракова Пьотр Шпех розповів, що 63-річний українець стояв у черзі до консульства, а потім почав «поводитися нераціонально».

«Він почав вигукувати гасла українською мовою, після чого підпалив себе легкозаймистою речовиною та втік», – заявив речник поліції.

Нагадаємо, у польському Мисловіце на трасі А4 зіткнулися два мікроавтобуси. Один з них перевозив українців. Зазначається, дорожньо-транспортна пригода сталась у ніч проти 11 квітня. Двох чоловіків з України госпіталізували з різними травмами.

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